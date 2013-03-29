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Yaşam

Kuzenini kendisiyle dalga geçtiği için öldürmüş

Kocaeli'de gün içerisinde öldürülen 11 yaşındaki çocuğun katil zanlısı yakalandı. Zanlı 11 yaşında cinayete kurban giden Yasin'in amcasının oğlu

29 Mart 2013 00:59

Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'nde ilkokul öğrencisi 11 yaşındaki Yasin Halıcı, bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan maktülün 21 yaşındaki kuzeni Secan Halıcı, Yasin'i kendisiyle dalga geçtiği için öldürdüğünü itiraf etti

Olay bugün öğle saatlerinde Kartepe İlçesi Yüce Sokak'taki Zeliha ve Metin Halıcı çiftine ait evde meydana geldi. İstasyon İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören Yasin Halıcı, okul çıkışı eve geldiğinde içerde kimliği belirsiz kişiyle karşılaştı. Kimsenin bulunmamasından yararlanarak eve hırsızlık için girdiği ve aileyi tanıdığı sanılan kimliği belirsiz kişi, paniğe kapılınca Yasin'e bıçakla saldırdı ve boğazını kesti. Minik Yasin de kanlar içinde düştüğü salonda yaşamını yitirirken katil evden ayrıldı.

Bir süre sonra eve gelen Zeliha Halıcı salonda oğlunu kanlar içersinde görünce çığlık atıp komşularından yardım istedi. Polis ve 112 Acil Servis ekibi eve geldi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Yasin Halıcı'nın öldüğünü belirledi.

 

'Kül tabağında yeni içilmiş sigara izmariti'

 

Polis evde yaptığı incelemede, minik Yasin'in cesedinin yanındaki kül tablasında yeni içilmiş bir sigara izmariti buldu. Cinayeti işledikten sonra sigara içtiği anlaşılan kimliği belirsiz kişinin yakalanması için çalışma başlatan polis, bölgedeki işyeri güvenlik kameralarındaki kayıtları da incelemeye aldı.

 

'Kendisiyle ''deli' diye dalga geçtiği için öldürmüş'

 

Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'nde İlkokul öğrencisi 11 yaşındaki Yasin Halıcı'nın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, cinayet zanlısı olarak aranan amcasının oğlu 21 yaşındaki Sercan Halıcı, Kuruçeşme mevkiinde Koceli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekiplerinin kontrolleri sırasında yakalandı. Gözaltına alınan ve yaklaşık 1 yıldır psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Sercan Halıcı, sorgusunda cinayeti itiraf etti. Sercan Halıcı'nın, akrabaları olan Zeliha ve Metin Halıcı'yı ziyarete geldiğini ve kapı girişinde karşılaştığı amcasının oğlu Yasin Halıcı'yı kendisiyle de "Deli, deli" diye bağırıp dalga geçtiği için evin salonunda üzerinde taşıdığı bıçakla öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

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