Eve giren hırsız, 11 yaşındaki çocuğu öldürdü

Kocaeli''de bir hırsız, gündüz saatlerinde girdiği evin 11 yaşındaki çocuğu ile karşılaştı. Hırsız, kendisini gören çocuğu, boğazını keserek öldürdü.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Kartepe İlçesi Köseköy Tepecik Mahallesi Yüce Sokak'ta meydana geldi. Anne Zaliha Yazıcı eve geldiğinde İstasyon İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi oğlu Yasin Halıcı'yı kanlar içinde buldu. Annenin feryatları üzerine eve gelen komşuların hemen hastaneye kaldırdığı Yusuf Halıcı, doktorların tm çabasına karşın kurtarılamadı.

Soruşturma başlatılırken eve hırsızlık amacıyla giren bir kişinin Yasin Halıcı'nın boğazını kesip kaçtığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Cinayeti işledikten sonra katil sigara içmiş

Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'nde 11 yaşındaki Yasin Halıcı adlı ilkokul öğrencisi çocuk, eve hırsızlık yapmak amacıyla girdiğe sanılan kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklanıp, boğazı kesilerek öldürüldü. Polisin yaptığı incelemede cesedin yanında yeni söndürülmüş sigara izmariti bulunurken, katilini cinayetten sonra olay yerinde sigara içtiği anlaşıldı.

Alınan bilgiye göre Kartepe İlçesi Yüce Sokak'ta bir hırsız Metin ve Zeliha Halıcı çiftine ait eve girdi. İstasyon İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören ve okul bitişi eve geldiğinde içerde hırsızla karşılaştığı sanılan Yasin Halıcı paniğe kapılan hırsız tarafından bıçaklanıp boğazı kesildi. Çocuğu, kendisini tanıdığı için öldürmüş olabileceği sanılan şahıs kaçarken Yasin Halıcı kan kaybından salonda yaşamını yitirdi. Olaydan bir söre sonra eve gelerek oğlunu kanlar içinde gören anne Zeliha Halıcı, komşularından yardım istedi. Polis ve 112 acil ekipleri eve geldiklerinde çocuğun kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Yapılan kontrollerde çocuğun öldüğü anlaşıldı.

Bu arada polisin evde yaptığı incelemede cesedin yanındaki kül tablasında yeni içilmiş bir sigara izmariti buldu. Katilin cinayeti işledikten sonra sigara içtiği anlaşıldı. katilin belirlenmesi için soruşturma çok yönlü sürdürülürken, bölgedeki işyeri güvenlik kameraları da ayrıntılı şekilde incelemeye alındı.