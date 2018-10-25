Yeditepe Üniversitesi ve Kadıköy Belediyesi'nden İletişim için işbirliği

İSTANBUL, (DHA) - YEDİTEPE Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Kadıköy Belediyesi arasında, öğrencilere yönelik eğitim uygulamalarını kapsayan işbirliği protokolü, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu tarafından imzalandı. Protokole göre, Yeditepe Üniversitesi öğrencileri seçmeli olarak Kadıköy Belediyesi’nde ders ve staj görecek.

Protokol imza töreni Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Aykurt Nuhoğlu, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Billur Ülger ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Hürmeriç, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Onur Temürlenk, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ayten Genç’in katılımıyla Kadıköy Belediyesi’nde gerçekleşti.

İmza töreninde konuşan Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, “Öğrencilerimizin akademik donanımının yanısıra iş hayatında deneyim kazanmalarına çok önem veriyoruz. Kadıköy Belediyesi ile imzaladığımız bu işbirliği protokolüyle öğrencilerimizin belediyenin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilecek projelerde aktif rol alarak sahada en iyi şekilde deneyim kazanacaklarına inanıyoruz” dedi.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da, “Gençlere çok inanıyorum. Geleceğin gençlerle güzelleşeceğine, değişeceğine inanıyorum. Bu çalışma gençlerin enerjilerinin ve fikirlerinin yerel yönetimlere yansıması açısından önemli bir işbirliği olacak” diye konuştu.

UYGULAMALI DERSLER VE BELEDİYE BİRİMLERİNDE STAJ OLANAĞI

Öğrenciler ve öğretim elemanlarının desteğiyle bilime ve topluma katkı sağlayacak akademik projeler geliştirmek ve çeşitli etkinlikler ile ortak çalışmalar yürütmek amacıyla imzalanan protokol iki ayaktan oluşuyor.

Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümlerinin 4. sınıf öğrencilerini kapsayan birinci ayakta öğrenciler, her dönem açılacak olan “Yerel Yönetimlerde İletişim Uygulamaları” adlı seçmeli dersi alarak Kadıköy Belediyesi ve ona bağlı birimlerin gerçekleştirdiği kurumsal iletişim uygulamaları ve projelerinde görev alacak.

Yapılan çalışmaları sahada gözlemleme fırsatı bulacak olan öğrenciler aynı zamanda üniversite eğitimleri boyunca edindikleri bilgileri kullanarak belediyenin ihtiyaçları doğrultusunda projeler geliştirecek.

Bunun yanısıra, İletişim Fakültesi’nde bulunan beş bölümün öğrencileri arasından her dönem belirlenecek olan öğrenciler 3. sınıfta bulunan zorunlu stajlarını Kadıköy Belediyesi’nin ilgili birimlerinde yapacak.