T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Yeditepe, dünyanın en yeşil üniversiteleri arasında yer aldı

İSTANBUL, (DHA)- YEDİTEPE Üniversitesi, UI Green Metric'in (Yeşil Ölçüm) 2018 değerlendirmesinde, Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında birinci sıradaki yerini korurken dünya genelinde ise 249’uncu oldu

07 Ocak 2019 13:07

İSTANBUL, (DHA)- YEDİTEPE Üniversitesi, UI Green Metric\'in (Yeşil Ölçüm) 2018 değerlendirmesinde, Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında birinci sıradaki yerini korurken dünya genelinde ise 249’uncu oldu.

2017 yılında tüm dünyadan 619 üniversitenin katıldığı \'UI Green Metric World University Rankings\'te, bu yıl 719 üniversite yer aldı. Türkiye’den katılan 25 üniversite içinde genel sıralamada beşinci, vakıf üniversiteleri sıralamasında geçen yıl olduğu gibi birinci olan Yeditepe Üniversitesi, dünya genelinde 249’uncu sıraya yerleşti.

GREEN METRİC HAKKINDA

Sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı arttırmak için 2010 yılında kurulan Green Metric, her yıl dünyanın seçkin üniversitelerini “kampüs yerleşimi, altyapı, enerji, iklim değişikliği, geri dönüşüm, su kaynakları, ulaşım ve eğitim” gibi farklı alanlarda değerlendiriyor. Üniversiteleri her değerlendirme alanı için ayrı ayrı puanlayan Green Metric, bu değerlendirmelerden aldıkları toplam puanlara göre sıralamayı yapıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA YEDİTEPEUI Green Metric YeşilTürkiyedekiGreen Metric World University RankingsTürkiyedenYeditepeGREEN METRİC HAKKINDA SürdürülebilirlikGreen Metric
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24