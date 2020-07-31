Türkiye’nin en eski açık hava müzelerinden biri olan İstanbul'daki Yedikule Zindanları restore ediliyor. Fatih Belediyesi’nin, tarihi zindanlar ve hisarın restorasyonu için açtığı 1.8 milyon liralık proje ihalesinin sözleşmesi 27 Temmuz’da imzalandı.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki Yedikule Zindanları ve hisarının ön tahsisi, şubatta 2 yıllığına Fatih Belediyesi'ne yapıldı. Belediye, Yedikule zindanları ve hisarının işlevlendirilmesine yönelik restorasyon, inşaat ve çevre düzenleme projesi hazırlatmak üzere 19 Haziran 2020 tarihinde ihaleye çıktı.

Yaklaşık maliyeti 4 milyon 870 bin TL olarak belirlenen ihaleye 3 teklif sunuldu. İhalede bir firmanın teklifi geçerli sayıldı. İhaleyi, 1 milyon 830 bin liralık tek geçerli teklifin sahibi Nun Mimarlık A.Ş kazandı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre firmayla 27 Temmuz 2020 tarihinde sözleşme imzalandı. Sözleşmeye göre Nun Mimarlık, 21 Temmuz 2021'e kadar tarihi surların restorasyon, inşaat ve çevre düzenleme projelerini hazırlayacak.

Yedikule Zindanları'nın tarihçesi

Yedikule Zindanları, Bizans İmparatorluğu'na misafir olarak gelen kralları ve yabancı sarayların mensuplarını ihtişamlı bir şekilde karşılamak için yapıldı. Yedikule Hisarı'nın içinde 1600 yıllık Altın Kapı bulunuyor.