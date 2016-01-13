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Yaşam

Yedikule Bostanları'nda yıkım başladı

Yıkım için bostancılara Mart ayına kadar süre verilmişti

13 Ocak 2016 16:33

İstanbul'un tarihi surlarının hemen dibinde yer alan ve yüzyıllardır sebze meyve yetiştirilen tarihi Yedikule Bostanları belediye ekipleri tarafından yıkılmaya başlandı. Bostancılar ve çevreciler ise yıkıma tepkili.

Radikal'den İdris Emen'in haberine göre, İstanbul surlarının dibinde yer alan tarihi Yedikule Bostanları’nın yıkımı geçtiğimiz günlerde tekrar gündeme gelmiş, ekinlerin toplanması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bostan işletmecilerine mart ayına kadar süre verilmişti.

Yedikule Bostancılar Derneği geçen günlerde açıklama yaparak tehlikeye dikkat çekmişlerdi. Tarihi bostanlıktan geçimini sağlayan aileler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine sözlü olarak bostanları boşaltmaları yönünde bildirimde bulunduklarını iddia etmişlerdi.

 

Yıkım başladı

 

Tarihi bostanlarda bugün sabah 11:00’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı yıkım ekipleri Mevlanakapı Mahallesi'nde sur dışında bulunan tarihi bostanların yıkımına başladı. Yıkıma sur ve çevresinde devam edileceği öğrenildi.Bostanlar için kurulan barakalarla yıkıma başlanmasına bostan işletmecileri tepki gösterdi.

 

Mart ayına kadar süre verilmişti

 

1992 yılından beri Sur dibinde tarım yaptığını söyleyen bostan işletmecisi İsmail Karaca yıkıma yıkımla ilgili, ‘’1992 yılından beri burada 4 dönümlük alanda sebze meyve yetiştiriyoruz. Hiçbir borcum yok. Düzenli olarak kira ücretimi ödedim. Bu sabah yıkım ekipleri hiçbir yazılı karar göstermeden barakalarımızı yıkmaya başladı. Yıkım sonrası binlerce liralık çapa makinalarımız dışarı da kaldı. Ben ve ailem bu barakalarda yaşayıp bostanla ilgileniyorduk. Barakaların yıkılmasıyla dışarıda kaldık. Kış ortasında ne yapacağız’’ dedi. Bostanlardaki ekinlerin toplanması için kendilerine Mart’a kadar süre verildiğini söyleyen bostancılar, "Ekinleri toplamamız için bize Mart ayına kadar süre verildi. Ancak mart ayı bizim hasat dönemimiz değil. Biz Nisan ayında hasat topluyoruz. Bu sabah yıkıma gelen ekipler yıkımın sur boyunca devam edeceğini söylediler’’ diyerek tepkilerini dile getirdi.

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