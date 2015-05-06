Yedikule Bostanları'nda 'yeniden' Marul Bayramı

Yedikule'nin meşhur yağlı marulu adına mayıs aylarında düzenlenen bayram, seneler sonra tekrar gerçekleşecek. Yedikule Bostanları'nda kaynattıkları kazanı iki senedir "Toprak Ana Günü" etkinliklerinin vazgeçilmez parçası haline getiren "Slow Food, Fikir Sahibi Damaklar"ın bu yıldan itibaren her mayıs ayının ilk haftasında düzenleyeceği etkinlik, bu yıl 9 Mayıs'ta tüm İstanbulluları Yedikule Bostanları'na bekliyor.

yeşilist'ten Beste Bal'ın haberine göre; etkinliğin çağrısı şöyle:

"İstanbul'un 1500 yıllık kentsel tarım alanı Yedikule Bostanları'nın bir kültürel miras özelliğinden öte, şehrin yaşayanlarını birleştiren bir keyif, paylaşım alanı olarak hatırlamamız ancak Temmuz 2012'de bostanlara giren iş makinalarıyla oldu.

Şehre, şehrin coğrafyasına sahip çıkmanın, canlılığını, bereketini korumanın bin bir yolunu aradığımız günler bunlar.

İstanbul'u ve İstanbullu'luğu coğrafyadan ve onun bizi besleme kabiliyetinden ayıramayacağımızın idrakı ile Slow Food, Fikir Sahibi Damaklar olarak her yıl Yedikule Bostanları'nı Mayıs ayının ilk haftası kutlanacak bir Marul Bayramı vesilesi ile ziyaret etmeye karar verdik. Beraberimizde de girişimleri, inisiyatifleri, forumları ve kişileri, kurumları ve hatta yerel yönetimleri taşıyalım istedik!

Niyet güleryüzle, yarına inançla, birbirimize muhabbetle ve inatla coğrafyamızın yaşama hakkını savunabilmek :) Yedikule Bostanları, bostan kalsın!"

Yedikule marulu artık neden yetişmiyor?

Marulun hikayesini Tarihi Yedikule Bostan Okulu'ndaki arkebotani atölyesinde, üç kuşak boyunca aynı bostanda ekim yapan Bostancı Ahmet Bey anlaşmıştı: “Tohumumuzu kendimiz saklıyorduk. Ben marullara yetişemedim. O zamanlar bostanların altındaki bu yol yokmuş, 10 bin metrekare alandan bahsediyoruz. Hava kirliliği de tohumların yapısını çok etkiledi. O dönemde bostanlarda yapılan sulama da çok farklıymış. “Dönme dolap” dediğimiz usulle sulama yapılıyor, ürün ihtiyacı olan bol suyu alabiliyormuş. Üretimde pazar kaygısı arttıkça ürün çeşitliliğine gitmek ve sulamayı değiştirmek zorunda kalınmış. Şu anda bu bostanlarda üretilen ürünlerin yazık ki yarısından fazlası organik değil. Alıcılarımız çok çeşitli; hal, esnaf, marketler… Ama pazar ihtiyacını karşılayabilmek için kullandığımız tohumlar da değişiyor yazık ki.”

30 Mayıs 1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nden bir röportaj: Yedikule, dün marul bayramını tes'id etti (kutladı)