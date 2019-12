Yediklerinize dikkat!

Dr. Alper MUMCU



Bütün anne adayları bebeklerinin sağlıklı gelişimi için beslenmenin son derece önemli olduğunu bilir ve hamilelikleri süresince bebekleri için en yararlı olacak şekilde beslenmeye gayret eder. Birkaç basit öneri ve önlem ile bebeğinize zarar verebilecek besinlerden uzak durabilirsiniz.



Hamilelikte tüketilmesi ÖNERİLMEYEN besin maddeleri:



Çiğ et ve et ürünleri: Koliform bakteri, salmonella, listeria ve toksoplazma bulaşma riski bulunduğundan şarküteri ürünleri gibi çiğ tüketilen hayvansal gıdaları yememeye özen gösterin. Izgara türü et yerken iyice pişmesine özen gösterin ve etin hiçbir kısmının kanlı yada pembe kalmamasına dikkat edin.



Karaciğer: Karaciğer yüksek oranda A vitamini içerdiğinden fazla miktarda tüketmemeye dikkat edin.



Çiğ deniz ürünleri: Çiğ olarak ya da tütsülenerek tüketilen deniz ürünlerinden uzak durun. Özellikle son zamanlarda ülkemizde de tüketimi giderek artan suşi ve benzeri yiyeceklerin güvenilirliği konusunda kesin kanıt yoktur. İçinde çiğ deniz ürünü içermeyen suşi yiyebilirsiniz. Bununla beraber yine çiğ olarak tüketilen istiridye, midye gibi ürünleri yemeyin. Öte yandan büyük balıklarda civa miktarı yüksek olabileceğinden bu tür balıkları da yememeniz önerilir.

Yüksek orandaki civa bebeğinizin beyin gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir.



Pastorize edilmemiş süt ve süt ürünleri: Asla ve asla pastörize edilmemiş süt içmeyin ve tüketmeyin. Pastörize süt ile üretilmemiş peynirleri yemeyin. İthal yumuşak peynirleri satın alırken mutlaka pastörize süt ile üretildiğiden emin olun. Üzerinde bu tür bir ibare bulunmayan peynirleri almayın. Bilinen markalar dışında sokak satıcılarından alınan dondurmaları yememeye gayret gösterin.



İyi pişmemiş yumurta: Yumurtayı mutlaka iyice haşlayın. Sadece katı yumurta yiyin. Çiğ yumurta ile evde yapılmış mayonez ve benzeri ürünleri yememeye özen gösterin. Bununla birlikte pastörize edilmiş yumurta ile yapılan ve piyasada bilinen markalar altında satılan mayonezler genelde güvenlidir.



İyi yıkanmamış sebze ve salatalar: Dışarıda salata yemeyin. Özellikle ne zaman yapıldığı belli olmayan, hazırlanıp paketlenmiş salataları asla yemeyin. Benzer şekilde restoranlardaki salata barlara yanaşmayın. İyice temizlenmeden yapılmış salatalardan toksoplazma başta olmak üzere pekçok enfeksiyon bulaşabilir.



DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR



• Yemek yaparken, yemekler arasında ve tuvaletten sonra mutlaka ellerinizi iyice yıkayın



• Aynı mutfak malzemesi ile farklı yemekler yapmayın



• Kullanılmış mutfak malzemelerini yıkamadan yeniden kullanmayın.



• Yemek pişirirken çiğ etin diğer malzemeler ile temas etmemesine dikkat edin.



• Çiğ eti buzdolabında sıkıca paketleyerek saklayın.



• Paslı konserve kutularını kullanmayın



• Pastörize edilmemiş süt içmeyin



• Özellikle dondurulmuş etleri pişirmeden önce iyice çözülmesini bekleyin



• Erittiğiniz bir gıda maddesini asla yeniden dondurmayın



• Pişmiş bir yemeği sadece 1 kez daha ısıtın kalanını atın.



• Yemeği ısıtırken tamamının iyice ısınmasına özen gösterin.



• 1 gün bile geçmiş olsa kullanım tarihi geçmiş hiçbir ürünü asla kullanmayın.



• Buzdolabınızın içindeki sıcaklığın en fazla 4 derece olması gerektiğini unutmayın.



• Restoranlarda önceden pişirilip sıcak kalması için ışık vb. altında bekletilen yiyeceklerden uzak durun.



• Hazırlanışı ve saklanışı konusunda emin olmadığınız hiçbir besin maddesini yemeyin.



• Evde hayvan besliyorsanız mutfağa sokmayın.