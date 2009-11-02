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Yaşam

'Yedi yıldır kimse üstüme atlamadı'

Yedi yıldır Lynx firmasının ürünlerini kullanan 26 yaşında bir genç, deodorant reklamındaki gibi kadınlar üzerine atlamadı diye firmaya dava açtı.

02 Kasım 2009 02:00

Yedi yıldır Lynx firmasının ürünlerini kullanan 26 yaşında bir genç, deodorant reklamındaki gibi kadınlar üzerine atlamadı diye firmaya dava açtı.

Hindistan'da yaşayan bir adam yedi yıl boyunca Lynx ürünleri kullandıktan sonra hala reklamlarındaki gibi kadınların üzerine atlamadığını söyleyerek firmaya dava açtı.

Hindistan'da Axe adı altında satılan Lynx deodorant firmasının reklamlarında, Lynx efektine maruz kalmış yarı çıplak kadınlar kendilerini erkeklerin üzerine fırlatıyordu. Fakat 26 yaşındaki Vaibhav Bedi bu etkiyi göremeyince çareyi firmaya 26 bin sterlinlik tazminat davası açmakta buldu.

Yeni Delhi'deki yetkililer ise genç adamın yarı kullanılmış Lynx vücut yıkama jeli, şampuan, ter önleyici ve saç jeli üzerinde adli tahlil yapma konusunda anlaştı.
Bedi mahkeme başvurusunda "Firma beni aldattı çünkü reklamlarında Axe kullanınca kadınların sizden etkineleceğini söylüyordu. Ben yedi yıl boyunca kullandım ama hiçbir kız bana yaklaşmadı" dedi.

Hindistan'ın tazminat konusunda önde gelen avukatlarından Ram Jethmalani ise "Bence firma anlaşma yoluna gitmeli" yorumunu yaptı.

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