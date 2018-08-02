Yedi yaşındaki çocuk, cinsiyetçi tabelaların değiştirilmesini sağladı

Yedi yaşındaki Zoe Carew, Yeni Zelanda’da hat işçilerinin çalıştıkları yerleri belirtmek için kullanılan ‘Lineman’ (erkek hat işçileri) tabelasının cinsiyetçi söylem barındırdığı gerekeçesiyle değişitirilmesini sağladı.

Yeni Zelanda Ulaşım Ajansı (NZTA) yöneticilerinden Fergus Gammie’ye yazdığı mektupta Zoe, büyükannelerine doğru arabayla giderken babasıyla ‘lineman’ yazılı tabelaların dikkatlerini çektiğini, tabeladaki ‘erkek işçi’ vurgusunu anlamlandıramadığını söyledi ve ekledi:

“Kadınlar da hat işçisi olabilir…”

Kendisinin işçi olmak istemediğini, çünkü ‘daha heyecan verici işler olduğunu’ da dile getiren Zoe, öte yandan kimi kızların hat işçisi olmayı isteyebileceklerini de ifade etti.

“Bu tabelanın yanlış ve adaletsiz olduğunu düşünüyorum; siz de bana katılıyor musunuz” diye soran küçük kız, Gammie’den tabelaları değiştirmesini talep etti.

Kendini ‘feminist bir anne ve politika tutkunu’ olarak tanımlayan Caitlin Carew, kızının yazdığı mektubu sosyal medya hesaplarından, “Küçük kızımla gurur duyuyorum” notuyla paylaştı ve NZTA yöneticisinin cevabını da, aynı paylaşımın içinde duyurdu.

Gammie, mektubu için Zoe’ye teşekkür ediyor, ‘haksız ve yanlış gördüğü şeyler için harekete geçmesini’ tebrik ediyordu.

NZTA’nın tabelaları ‘Line-Crew’ (Hat takımı) olarak birkaç ay içinde değiştireceğini de Zoe’ye müjdeleyen Gammie, küçük kızın tavsiye ettiği ‘Line-Workers’ (Hat işçileri) kalıbının tabelalar için çok uzun olduğunu, bu yüzden ‘Hat Takımı’ şeklinde değişikliğe gideceklerini söyledi:

“Senin yeni tabelalarla çekilmiş bir fotoğrafını görmeyi de çok isterim…”