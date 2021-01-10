Yedi Ödüllü Film ‘Şimdiki Zaman’ MUBİ'de

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Belmin Söylemez'in ilk filmi Şimdiki Zaman dijital gösterim platformu MUBİ'de gösterilmeye başladı.

Film, Amerika'ya gidip hayata sıfırdan başlamak için fal bakarak para biriktirmeye çalışan Mina'nın öyküsünü anlatıyor. Başlarda bocalayan Mina gitgide fallar aracılığıyla benzer hayal kırıklıklarını ve ümitleri paylaşan kadınlarla güçlü bir bağ kurar. Bir yandan da tecrübeli falcı Fazi'yle aralarında inişli çıkışlı bir arkadaşlık başlar.

Şimdiki Zaman, genç insanların yaşadıkları zamana, topluma ve şehre olan bağlarını yitirip umudu uzaklarda aramalarını anlatıyor. Giderek değişen İstanbul'un hüznü filmin atmosferine de yansıyor.

Şimdiki Zaman filminden bir kare

Şimdiki Zaman'ın başrollerinde Sanem Öge, Şenay Aydın ve Ozan Bilen var.

2012 yapımı film Adana Altın Koza'da Yılmaz Güney, SİYAD ve FilmYön, San Francisco'da ise 'Yeni Yönetmen Ödülü'nü kazandı. Sanem Öge 'Mina' karakteriyle İstanbul, Ankara ve Frankfurt'ta en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü.

İkinci film yolda

Belmin Söylemez yazıp yönettiği ikinci uzun metraj filmi Ayna Ayna'nın çekimlerini 2020'de tamamladı. Post prodüksiyon aşamasında olan film yaşamları bir tiyatro kursunda kesişen farklı kuşaklardan üç kadının kendi ayakları üstünde durmak için çaba göstermelerini ve birbirlerinden destek almalarını anlatıyor.

Başrollerinde Laçin Ceylan, Şenay Aydın ve Manolya Maya’nın yer aldığı Ayna Ayna’nın 2021 sonbaharında seyirci önüne çıkması planlanıyor.