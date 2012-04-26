Yedi milyon kuşun katilleri bu direkler!

ABD ve Kanada'daki iletişim kulelerinin yılda yaklaşık 6,8 milyon göçmen kuşun Orta ve Güney Amerika'ya göçleri sırasında ölümüne neden olduğu bildirildi.

Amerikan PLoS ONE (Public Library of Science) dergisinde yayımlanan araştırmada, bu kuşların Kanada ve ABD'de bulunan ve bazıları yaklaşık 600 metre yüksekliğinde olan 84 bin iletişim kulesinin kurbanı olduğu, bu kuleler ne kadar yüksekse, kuşlar için o kadar tehlikeli olduğu ortaya kondu.

Kuşların genellikle, bu kulelere çarparak değil, kuleleri tutan halatlara takılarak öldüğü, kötü hava şartlarında bulutların, kuşları daha alçaktan uçmaya zorladığı ve yıldızlar gibi yön bulma işaretlerinden mahrum bıraktığı, bu durumda da görsel kılavuz olarak sadece bu kulelerdeki kırmızı ışıkların kaldığı belirtildi.

Travis Longcore, işaret olarak konulmuş bu ışıkların, kuşların kulelerden uzaklaşmalarını engellediğini, bu durumun kuşların kule etrafında daireler çizerek uçmaları ve büyük halatlara çarpmalarına neden olduğunu kaydetti.

Longcore, kırmızı sinyal lambalarıyla donatılmış kulelerin kuşlar için daha az tehlikeli olduğunu belirtti.

Araştırmacılara göre, 150 metreden yüksek 4500 antendeki sabit kırmızı ışıkların, yanıp sönen ışıklarla değiştirilmesinin kuş ölümlerini yaklaşık yüzde 45 oranında, yılda 2,5 milyon, azaltabilecek.

Araştırmada, telekomunikasyon şirketlerine, halat yardımı olmaksızın ayakta durabilen daha fazla kule inşa etmeleri önerisinde bulunuldu.