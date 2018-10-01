YDÜ, Ters-Yüz Öğrenme eğitim modelini 13 fakültede uygulamaya başladı

LEFKOŞA, (DHA) - YAKIN Doğu Üniversitesi (YDÜ) 2018-2019 akademik yılı güz döneminde, öğretimde zaman ve mekân sınırlamalarını kaldıran ve teknolojinin aktif olarak kullanıldığı bir model olan ve yeni bir eğitim anlayışı sunan Flipped Classroom-Tersyüz modelini uygulamaya başladı.

Teknolojinin sağladığı imkânları öğretimde etkili bir biçimde kullanma ve öğrencileri bir üretim sürecinin içine dâhil edip, onlara çağa uygun öğrenme ortamları tasarlamayı hedefleyen YDÜ’nün, günümüz eğitim dünyasında etkili öğretim modellerinden biri olan Flipped Classroom-Tersyüz Sınıflar modelini 13 fakültede 191 derste uygulamaya başladığı belirtildi.

“Y VE Z KUŞAĞININ İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLEN BİR EĞİTİM MODELİ”

Eleştirel düşünen, karışık problemleri çözebilen, yaratıcı, etkili iletişim kurabilen yani 21’inci yüzyıl beceri ve yetkinliklerine sahip mezunlar verdiklerini ifade eden YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Teknolojileri ve Tesisleri Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Aşıksoy, “Dokuz yüz yıllık geleneksel eğitim yöntemini uygulayarak gençlerimizden bu yetkinliklere erişebilmelerini bekleyemeyiz. Öğrencilerin sınıfta pasif, öğretmenin ise aktif olduğu geleneksel eğitim anlayışı yerine Y ve Z kuşağının ihtiyaçlarına cevap verebilen bir eğitim modeli olan Flipped Learning modelini uygulamaya başladık” dedi.

“ÖĞRETİM ELEMANLARINA PERİYODİK OLARAK EĞİTİM VERİLİYOR”

Eylül ayında öğretim elemanlarına Flipped Learning modeline yönelik pedagojik ve teknolojik destek amaçlı seminer ve çalıştaylar gerçekleştirildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Aşıksoy, “Ayrıca, Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim birimi, Eğitim Teknolojileri koordinatörlüğü olarak 2018-19 Flipped Learning modeline ders tasarımlarının yapılması, öğrenme ve öğretme etkinliğinin geliştirilmesi, ders videoları ve teknoloji tabanlı materyallerin geliştirilmesine yönelik eğitimler de periyodik olarak devam edecek” şeklinde konuştu.

FLIPPED LEARNING (TERS-YÜZ ÖĞRENME) NEDİR?

Geleceğin eğitim modeli olarak kabul edilen Flipped Learning, geleneksel öğrenmeyi tam tersine çevirmektedir. Geleneksel eğitim sisteminde bilgi, eğitimci tarafından sınıfta öğrenciye aktarılır, bilginin özümsenmesi aşamasında ise öğrenci ödevlerle, projelerle baş başa bırakılmaktadır. Flipped Learning modelinde ise, öğrenciye bilgi aktarımı ders gününden önce akademisyen tarafından hazırlanan ders videoları ile gerçekleşiyor. Öğrenciler derse gelmeden önce, istediği bir zamanda ve yerde ders videosunu izliyor, notlar alıyor ve anlamadığı yerlerle ilgili sorular hazırlıyor. Sınıfta ise, bilginin özümsenmesi ve yeni bilgilerin çıkarımına yönelik grup çalışmaları, tartışmalar, problem çözme etkinlikleri, soru-cevap aktiviteleri gibi öğrencinin aktif katılımını gerektiren aktiviteler gerçekleştiriliyor.

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