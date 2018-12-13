YDÜ ‘Sigortacılık ve Aküterya Bilimleri' bölümünü kurdu

LEFKOŞA, (DHA) - YAKIN Doğu Üniversitesi (YDÜ), Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı ‘Sigortacılık ve Aküterya Bilimleri’ lisans bölümü açtı.

YDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde açılan Sigortacılık ve Aküterya Bilimleri Lisans programına 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Döneminde Kıbrıslı öğrenci kabulüne başlanacak.

Sigortacılık ile her bireyi ilgilendiren sosyal güvenlik alanında yasal ve akademik bilgilerin lisans seviyesinde öğretileceği bölümde, sektörün gerektirdiği güncel bilgilerle donatılmış, müşteri davranışları ve segmentasyona dayalı iş modellerini oluşturabilme becerisine sahip, sektörün ürün geliştirebilen yenilikçi yeteneklere olan ihtiyaçlarının karşılanması hedefine yönelik mezunlar yetiştirilecek.

NEAREAST HAYAT’TA İSTİHDAM VE STAJ İMKANI

Öğretim kadrosundaki hocaların özel sektör tecrübe ve bilgiler ile teorik dersler alacak olan öğrencilere, dünyada giderek artan sigorta işletmeciliği ve işleyişine yeni bir anlayış getirerek NearEast Hayat bünyesine staj ve iş olanağı da sağlanacak. Öğrenciler bu imkan sayesinde mezun olmadan önce sektörü tanıyarak, sahip oldukları bilgilerini sektörde kullanarak eksiklerini tespit edecek, öğrendiklerini tecrübeyle birleştirme ve sektörle ilişkilerini geliştirebilmeleri bakımından imkanlara kavuşacak.

Sigortacılık sektöründe ihtiyaç duyulan profesyonel ve yetkin ara eleman açığının kapatılmasını sağlayacak bölüm ile sigortacılık alanında çözüm üreten, pazarlama kabiliyetini geliştirmeye yardımcı olan, sektörü ve piyasayı analiz edilmesini sağlayan, risk ve hasar kavramları ile bu iki sürecin ne şekilde yönetileceği konularında bilgi ve donanıma sahip kişiler yetiştirilmesi hedefleniyor.

MEZUNLAR UZMAN OLARAK ÇALIŞABİLECEK

Sigortacılık ve Aküterya Bilimleri mezunları; NearEast Hayat bünyesinde istihdam olanağı yanında sigorta acentelerinde, banka ve sigorta şirketlerinde uzman olarak, broker şirketleri, finans kurumları, hayat sigortası şirketleri, sağlık sigortası şirketleri, kredi kuruluşları, reasürans şirketi, hazine müsteşarlığı, uzman ve danışman şirketler, sigorta eksperliği, hukuk büroları gibi şirket ve kurumlarda çalışabilecek.

“SİGORTACILIK GELECEĞİN MESLEĞİ”

Yaşam süresinin uzaması, sağlık sektörü ve buna bağlı sektörleri de olumlu anlamda etkilemesi bakımından sigortacılık mesleğinin bu anlamda öne çıktığını ifade eden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu, “Yapılan araştırmalara göre dünyada sigorta sektörü 2020 yılına kadar yüzde 20’li oranlarda büyüyecek ve bu da sektörün çok daha fazla istihdam sağlayacağı anlamına geliyor. Kariyer planlaması yapan gençler, sigortacılığın geleceğin mesleği olduğunu göz önünde bulundurarak karar vermeli” dedi.

Sigorta sisteminin etkisi gün geçtikçe artan temel hizmet alanlarından biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Eyüpoğlu, “Gerek sağlık, konut, kasko gibi bireysel alanlarda gerekse kurumsal nitelikteki sigortalarla can ve mal güvenliğine katkılarda bulunan sigorta hizmetleri dünyada yükseliş trendini göz önünde bulundururken, YDÜ olarak sigorta sektörünün yeni ihtiyaçlara göre ürünler ve kampanyalar geliştiren dinamik ve yaratıcılığa açık yönleriyle, genç insan kaynağı dinamizmi yaratmak istiyoruz” diye konuştu.