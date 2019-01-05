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Eğitim

YDÜ ‘Kanserle Mücadelede Biz de Varız' dedi

LEFKOŞA, (DHA) - YAKIN Doğu Üniversitesi (YDÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Kanserle Savaş Vakfı yararına ‘Kanserle Mücadelede Biz de Varız’ sloganı ile  kermes düzenlendi

05 Ocak 2019 19:28

LEFKOŞA, (DHA) - YAKIN Doğu Üniversitesi (YDÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Kanserle Savaş Vakfı yararına ‘Kanserle Mücadelede Biz de Varız’ sloganı ile  kermes düzenlendi.
Yoğun bir katılımla gerçekleşen kermeste, YDÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu ürünlerin satışı gerçekleşti. Bölüm öğrencileri öğretim elemanlarıyla keyifli bir gün geçirdi. Kermeste yapılan satışlar sonucunda elde edilen tüm gelir Kemal Saraçoğlu Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlandı.
Kermese destek veren YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ,  bu tarz aktivitelerin toplumsal bir sorumluluk olduğunu ve her alanda artarak düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi. Böylesine anlamlı aktivitelerin yıl içerisinde YDÜ Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenmeye devam edileceğini ifade eden Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu, aktivitenin  gerçekleşmesinde emeği geçen tüm öğretim üyelerini ve öğrencilerini tebrik etti.
 ‘GECE VARDİYASI’ KONSER VERDİ
Kermeste YDÜ Dans Kulübü öğrencilerinin hazırlamış olduğu dans gösterisinin yanında müzik guruplarından ‘Gece Vardiyası’ da kermese katılanlara keyifli bir konser verdi.

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