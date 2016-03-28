YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Başta İngilizce olma üzere birçok dilde yapılan 2016 Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı(YDS) İlkbahar Dönemi sınav sonuçları, 14 Nisan 2016 tarihinde ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulacak.

Milliyet'in haberine göre, YDS, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish dili), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch dili), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerinde gerçekleştirildi.

YDS nedir?



ÖSYM tarafından düzenlenen ve açılımı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı olan merkezi bir yabancı dil sınavdır. Daha önceleri uygulanan ÜDS ve KPSS sınavlarının da bu sınava dahil edilmesi ile birlikte kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere üniversiteler ve özel sektörlerde geçerliliği olan bir dil sınavıdır. Sınav 80 sorudan oluşur. Yanlışlar doğruları götürmez ve soruları cevaplandırmanız için size tanınan süre 150 dakikadır. Her doğru cevap 1.25’ lik bir puan seviyesine karşılık gelmektedir. Sınava herkes başvurabilir.



YDS hangi alanlarda yapılır?



YDS; ÜDS ve KPDS’nin bileşkesi olacak ve üç temel bilimden de (fen, sağlık, sosyal) sorular içerecektir. Ancak ÜDS’den farklı olarak, YDS’de bilim dalı ayrımı olmayacak; hangi alanda eğitim almış olursa olsun, bütün adaylar aynı sınava tabi tutulacaktır.

1. Kimi üniversiteler (enstitüler) yüksek lisans ya da doktora adayları için getirilen YDS’deki asgari puan barajını yükseltebilmektedirler. Bu nedenle, adayların, öğrenim görmeyi düşündükleri enstitüye doğrudan başvurarak, yüksek lisans ya da doktora için şart koşulmuş YDS asgari puanları öğrenmeleri yararlarına olacaktır.

2. Bazı üniversiteler yüksek lisans veya doktora başvurusu yapan adaylara, kendi dil sınavlarını uygulayabilmektedir. Ancak, bu tür bir sınavı başaran bir aday, yeterlik ya da tez aşamasına geldiğinde, YDS sınavıma girmek ve bağlı olduğu enstitü tarafından belirlenmiş olan asgari puanı almak zorundadır.

Unutmayınız: YDS barajını, eğitim aldığı enstitü tarafından belirlenen süreler içerisinde başaramayan bir adayın yüksek lisans ya da doktora hakkı yanmakta ve programla ilişiği kesilebilmektedir.



YDS’den kaç puan almalıyım?



Doçent adaylarının YDS'den 100 üzerinden en az 65, doktora / sanatta yeterlik adaylarının ise 55 puan almaları gerekir. (100 üzerinden 65 puan = 80 üzerinden 52 doğru cevap; 100 üzerinden 55 puan = 80 üzerinden 44 doğru cevap).