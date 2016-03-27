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Adaylar YDS'de ter döktü

ÖSYM, adaylara, "yaz saati" uygulaması kapsamında bugün saatlerin, 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınacağı hatırlatmasında bulunmuştu

27 Mart 2016 14:31

ÖSYM tarafından düzenlenen YDS, saat 9.30'da başladı. Sınav, 2,5 saat (150 dakika) sürdü.

YDS İlkbahar Dönemi Sınavı, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish dili), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch dili), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca'dan yapıldı. 

ÖSYM, adaylara, "yaz saati" uygulaması kapsamında bugün saatlerin, 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınacağı hatırlatmasında bulunmuştu. 

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