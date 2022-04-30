YDP hükümetten çekildi: Başbakan Sucuoğlu, 'Ülkeyi erken bir genel seçim bekliyor' dedi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Demokrat Parti (DP) - Yeniden Doğuş Partisi’nden (YDP) oluşacak 3’üncü Sucuoğlu Hükümeti henüz Meclis’te güvenoyu almadan dağıldı. YDP, oylamaya katılmayacağını açıkladı.

Kıbrıslı Yeni Düzen sitesinin haberine göre, YDP, hükümette “yedek lastik” gibi göründüklerini, UDP'nin radikal kararlar almaya hazır olmadığını, “100 Günlük Eylem Planı”nı imzalamaktan vazgeçtiğini duyurdu. YDP, bu nedenle güven oylamasına katılmama kararı aldı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu YDP'nin hükümete güvenoyu vermeme kararını değerlendirdi. Sucuoğlu, "Benim gördüğüm ülkeyi burada bir erken genel seçim bekliyor." dedi.

"Hassasiyetler dikkate alınmadı"

YDP Parti Meclisi kararı sonrasında ilk 59 gün ülkeyi yöneten UBP-DP-YDP Hükümeti’nin yenisi de Meclis’te güven oyu alamadan dağıldı.

YDP'den yapılan açıklamada, UBP'ye ağır eleştiriler getirildi. Açıklamada, UBP'nin küçük ortakların hassasiyetlerini dikkate almadığı ve radikal reformalar yapmaktan kaçınarak statükoyu sürdürmek istediği ifade edildi.

"Tavsiyemiz geniş tabanlı bir hükümet kurulması"

UBP Başkanı Faiz Sucuoğlu'nun 100 Günlük Eylem Planı'nı imzalamaya yaklaşmadığı ifade edilen açıklamada, "UBP ortaklarının taleplerini dikkate almıyor. Ayrıca bu ülkede radilal reformlar yapmaya da hazır değil. UBP'nni tavrı statükoyu devam ettirme yönündedir. Ortakların hassasiyetini dikkat almayan bir hükümetin içinde olmak bizim için kabul edilebilier değildir. Bundan dolayı YDP güven oyu yoklamasına katılmama kararı aldı. Tavsiyemiz görevin Cumhurbaşkanına devredilmesi ve geniş tabanlı bir hükümet kurulmasıdır" denildi.

Açıklama şöyle:

“YDP, büyük iddia ve ideallerle kurulmuş bir siyasi partidir. Bu partinin amacı kurulan mevcut düzeni devam ettirmek değil, kronikleşmiş sorunlara radikal ve bütünlüklü çözümler bulmaktır. YDP düşüncelerle koalisyona girmiştir. Ne yazık ki sayın Ersan Saner döneminde olduğu gibi, Sayın Faiz Sucuoğlu döneminde de proje ve düşüncelerini hayata geçirme imkanı bulamamıştır.

Saner hükümeti döneminde 11 ay kurultay sancılarıyla geçmiş ve bir icraat yapılamamıştır. Sayın Sucuoğlu’nun kurduğu hükümet ise kabine savaşlarıyla heba edilmiştir. Önümüzdeki süreçte de UBP’de parti içindeki sıkıntıların devam edeceği maalesef anlaşılmaktadır.

"Sayın Başbakan haksız yere eleştirildi"

Bu iki tecrübeden hareketle YDP, hükümetin diğer ortağı DP ile bir araya gelmiş ve hükümetin ilk 100 gün içinde yapması gerekenlere dair bir eylem planı hazırlamıştır. Daha sonra bu eylem planını Sayın Sucuoğlu’na sunmuş ve onun da yaptığı bir takım düzenlemelerden sonra onların da katkı sunmaları talep edilmiştir. Yine varılan mutabakat gereği, 100 günlük eylem planı güven yoklamasından önce 3 parti genel başkanı tarafından imzalanarak kamuoyuna sunulacaktı, bu konuda anlaşılmıştı.

Ancak üzülerek belirtmeliyiz ki, bu eylem planı Perşembe günü UBP parti grubunun gündemine getirildiğinde UBP milletvekilleri bu eylem planını iki küçük partinin UBP’ye dayatması olarak değerlendirmiş ve Sayın Başbakan haksız yere eleştirilmiştir. Bu tepkiler üzerine Sayın Başbakan, bu eylem planını imzalamak konusunda tereddüte düşmüştür.

"Ortakların hassasiyeti dikkate alınmadı"

Burada iki önemli konu öne çıkmaktadır. Birincisi UBP, hükümet esnasında ortaklarını dikkate almadığı gerçeğidir. İkincisi UBP’nin bu ülkede radikal önlem ve reformlar yapmaya hazır olmadığı gerçeğidir."

UBP statükoyu devam ettirme ve zamana oynama konusunda ısrarlı gözükmektedir. Takvimlendirilmiş bir eylem planına tahammülü yoktur. Böyle bir durumda ortaklarının hassasiyetlerinin dikkate alınmadığı bir hükümetin içinde bulunmak YDP açısından maalesef kabul edilebilir değildir. Bu sebeple YDP parti meclisi 30 Nisan’da yapılacak güven oylamasına katılmama kararı vermiştir.

Tavsiyemiz, Sayın Sucuoğlu’nun görevi, Sayın Cumhurbaşkanı’na iade edip geniş tabanlı, ülkenin tüm kesimlerini temsil eden bir hükümet oluşmasına katkı koymasıdır."