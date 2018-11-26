Yazılım mimarisi bu konferansta konuşulacak

İSTANBUL, (DHA)- YEDİTEPE Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünün, yazılım mimarisinin Türkiye’deki gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği \'Ulusal Yazılım Mimarisi Konferansı\'nın bu yıl yedincisi gerçekleştirilecek.

Hızla gelişen teknoloji ve artan müşteri talepleri, daha büyük ve karmaşık yazılım sistemleri ihtiyacını da artırıyor. Savunma, uçak, otomotiv, tren yolu sanayileri ve tüketici elektroniği başta olmak üzere birçok endüstrinin bugün ihtiyaç duyduğu karmaşık sistemler, yazılım mimarisi tasarlama ve analiz teknikleri sayesinde geliştirilebiliyor. Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü, Türkiye’de yazılım mimarisinin geliştirilmesine ve geliştirilen yazılım sistemlerinde millileşmeye katkı sağlamak amacıyla, 29-30 Kasım tarihleri arasında \'Ulusal Yazılım Mimarisi Konferansı\'nın bu yıl yedincisini düzenleyecek.

ÖZGÜN ÇALIŞMALAR BU KONFERANSTA

Üniversitenin 26 Ağustos Yerleşimi’ndeki İnan Kıraç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferans, yerli ve yabancı çok sayıda seçkin yazılım mimarisi uzmanını ağırlayacak. Konferans, Türkiye’deki üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve endüstriyel firmalarda gerçekleştirilen özgün çalışmaların ve sonuçlarının sunulduğu ve tartışıldığı bir platform olmayı amaçlıyor. Yazılım mimarisinin önde gelen isimlerinden Belçika Antwerp Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Modelleme, Simülasyon, ve Tasarım Laboratuvarı Başkanı Prof. Dr. HansVangheluwe, CyberSoft Yazılım Yönetici Ortağı Dr. Semih Çetin gibi isimlerin konuşmacı olarak katıldığı seminerde, çok sayıda bildiri sunumu gerçekleştiriliyor.

EĞİTİM SEMİNERLERİ DE OLACAK

Yazılım mimarisi alanında Türkiye ve dünya çapında önemli çalışmalara imza atmış akademisyenler Hollanda Wageningen Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bedir Tekinerdoğan, İstanbul Teknik ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Tolga Ovatman, Özyeğin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Sözer ile UNIT Information Technologies Yönetici Ortağı Ferhat Erata eğitim seminerleri verecek.

Konferans kapsamında gerçekleştirilen panellerde Aselsan, Havelsan ve TAI gibi Türkiye’nin milli savunma yazılımlarını üreten kuruluşların uzman yazılım mühendisleri de yer alıyor. Konferans Komitesi Eş Başkanı Dr. Mert Özkaya, konferansın, katılımcılara yazılım mimarisinin önemli konuları ile ilgili bilgi sahibi olma olanağı sunacağına dikkat çekerek katılımcıların bu alanlarda uzman akademisyenler ile fikir alışverişinde bulunabileceğini söylüyor. Yazılım mimarisi konusunda dünyada birçok çalışma ve etkinlik gerçekleştirildiğini anımsatan Özkaya, “Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda ve Belçika gibi Avrupa’nın önde gelen ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri yazılım mimarisi alanında doktora programlarını destekleyip bu alanda araştırma yapan araştırmacılara üniversitelerinde öncelik vermektedir” dedi.