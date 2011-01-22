-YAZICIOĞLU'NUN KAZASI DÜZENLEME GETİRDİ ANTALYA (A.A) - 22.01.2011 - BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasından sonra, GSM operatörlerini yazıyla uyaran Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sinyalle yapılan yer tespitine düzenleme getirdi. GSM operatörlerini 2012 yılı sonuna kadar 250 metre çapa sahip alana ilişkin yer tespiti verebilecek şekilde altyapı kurmalarını isteyen BTK'nın bu talebine şu ana kadar uyan olmadığı bildirildi. Pilot il ilan edilen ve ilk kez Antalya'da tüm acil çağrı merkezlerinin bir arada toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezi, kayıp ya da kazalarda GSM operatörlerinden, yer tespiti konusunda yardım alıyor. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden sorumlu Vali Yardımcısı Turan Eren, hava kazaları veya doğa sporları yaparken kaybolan kişilerle ilgili yardım çalışmalarında GSM operatörlerinden, hassas nokta bildirimi alamadıklarından yakındı. Turan Eren, Muhsin Yazıcıoğlu'nun geçirdiği helikopter kazasının ardından BTK'nın, GSM operatörlerinin konum verilerini vermeleri için gerekli altyapıyı hazırlamaları konusunda karar aldığını ve operatörleri yazıyla uyardığını bildirdi. Eren, 2009'da alınan kararda ''İşletmeciler ilgili kurum/kuruluşlara ilettikleri konum verilerini, bu Usul ve Esasın yayım tarihinden itibaren 6 ay içerisinde çağrıların yüzde 67'si için 500 metre ve yüzde 95'i için 2000 metre, 3 yıl içerisinde de çağrıların yüzde 67’si için 250 metre ve yüzde 95'i için 1000 metre hassasiyetinde sağlar'' ifadelerinin yer aldığını kaydetti. Karar uyarınca, GSM operatörlerinin 250 metreye kadar konum verilerinin belirtmesi için altyapının 2012 yılı sonuna kadar hazırlamasının öngörüldüğünü ifade eden Turan Eren, ''Muhsin Yazıcıoğlu'nun kazasının ardından BTK sinyalle yapılan yer tespitine düzenleme getirdi ancak şu ana kadar GSM operatörleri standarda uymadı. BTK acil çağrı merkezi yöneticileriyle Ankara'da bir toplantı yapıp bu konudaki eksikliklerle ilgili bilgi alacak'' dedi. -''2 KİLOMETRELİK SAPMAYLA YER VEREBİLİYORLAR''- BTK'nın verdiği sürenin 2012'nin sonunda dolacak olmasına rağmen GSM operatörlerinin, kazalarda 2 kilometrelik sapmalarla yer verebildiğini kaydeden Eren şunları söyledi: ''GSM operatörleri BTK'nın gösterdiği standartlara uymuyor. Henüz yapılması gereken yatırımları yapmadılar. O yatırımları tamamlarlarsa BTK'nın kararlarına uyarak konumu vermek zorundalar. Altyapı çalışmasına ihtiyaçları var. Yatırım da maliyetli olduğu için yapmıyorlar. Baz istasyonlarının sıklaştırılması gerekiyor.'' Turan Eren, yurtdışında baz istasyonlarına ek bazı cihazlar takılarak kayıp kişilere ulaşmadaki sapmayı azalttıklarını da anlattı. ABD'de baz istasyonlarına yerleştirilen cihazlarla 5 metreye kadar veri elde edildiğine işaret eden Eren, ''Bizde o sistem yok'' dedi.