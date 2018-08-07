Yazgülü Aldoğan'ın, Posta'daki yazılarına son verildi

Demirören Medya Grubu'na satılan Posta Gazetesi'nde yazar Yazgülü Aldoğan'ın yazılarına son verildi. Gazetedeki en son yazısı 12 Temmuz'da yayımlanan Aldoğan'ın tazminatsız kovulduğu öne sürüldü. Aldoğan konuya ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajda "Hiç pişman değilim, kim kiminle napıyor onu mu yazsaydım!!!" yorumunda bulundu.

Oda TV'de yer alan habere göre, Aldoğan, 15 Temmuz darbe girişimi davalarında askeri öğrencilerin durumlarını sıklıkla köşesine taşıyordu.

Türkiye'nin en büyük medya grubu olan Doğan Medya Grubu, Erdoğan Demirören'in sahipliğindeki Demirören Medya Grubu'na resmen satıldıktan sonra yayın politikasında ciddi değişiklikler yaşanmıştı. Grup bünyesindeki gazete ve televizyon kanallarında çalışan pek çok gazeteciyle de yollar ayrılmıştı.

Satış haberlerinin ardından Posta Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay da bir süre önce 'ben yokum' diyerek istifasını vermişti.