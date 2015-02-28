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'Yazdığınız yazı ya bir öğrencinin yüreğine değiyor ya da saraydaki bir despotun tepkisini çekiyor'

Can Dündar: Köşe yazısı yazmak hakikaten tuhaf bir şey...

28 Şubat 2015 09:59

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Erdoğan’a "despot" göndermesi yaptı. 

İstanbul Arel Üniversitesi tarafından düzenlenen 4. Medya ve Sanat Ödülleri töreninde ödül almak için sahneye çıkan Can Dündar,  şunları söyledi:

“Köşe yazısı yazmak hakikaten tuhaf bir şey. Bir odanın içerisinde tek başınıza klavyenin başında harflere basıyorsunuz. O harflerden sözcükler oluşuyor ve onlar kelimelere dönüşüyor. O cümlelerden bir köşe yazısı çıkıyor. Sonuçta siz bir adrese gönderiyorsunuz ve nereye gideceğini bilmiyorsunuz. Günün birinde fark ediyorsunuz ki o bir öğrencinin yüreğine değmiş ya da Ankara’da bir sarayda bir despotun tepkisini çekmiş”

Can Dündar'ın açıklamalarına ilişkin video şöyle:

 

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