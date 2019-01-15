Yazarlar, yazarları ağırlıyor: Barış İnce ve Zeynep Oral

Konak Belediyesi ve Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) iş birliği ile gerçekleşen ‘Yazarlar Yazarları Ağırlıyor’ etkinliğinin bu ayki konuğu Zeynep Oral olacak.

Yazar Barış İnce’nin sunumuyla gerçekleşecek olan etkinlikte Zeynep Oral, edebiyatına ilişkin sorulara yanıt verecek.

Türkan Saylan Kültür Merkezi Benal Nevzat Salonu’nda 18 Ocak 2019 Cuma günü gerçekleşecek etkinlik saat 18.00’de başlayacak.

Barış İnce daha önce Ercan Kesal, Emre Kongar ve İsmail Saymaz’ı ağırlamıştı.