Yazarlar, 15 Kasım Hapisteki Yazarlar Günü’nde Selahattin Demirtaş’ın "Leylan"ını okuyacak

Ercan Kesal, Ayşegül Devecioğlu, Akif Kurtuluş, Gaye Boralıoğlu, Niyazi Zorlu, Behçet Çelik, Aslı Tohumcu, Burhan Sönmez, Mehtap Ceyran, Murat Uyurkulak, Figen Şakacı, Semih Gümüş, Nurhan Suerdem, Şeyhmus Diken, Pelin Buzluk, Gökçer Tahincioğlu, Anıl Mert Özsoy ve Ümit Kıvanç Hapisteki Yazarlar Günü dolayısıyla 15 Kasım Pazar akşamı saat 21.00’de Selahattin Demirtaş’ın "Leylan" adlı romanından bölümler okuyacaklar.

Program Dipnot Yayınları’nın Youtube kanalından ve yayınevinin sosyal medya hesaplarından (Instagram, Facebook, Twitter) video olarak yayınlanacak.

Ayrıca Selahattin Demirtaş imzalı "Leylan" ve "Seher", İdris Baluken imzalı "Üç Kırık Dal" ve "Oko" ile Gültan Kışanak imzalı "Kürt Siyasetinin Mor Rengi" 15 Kasım’dan itibaren 5 gün boyunca Dipnot Yayınları’nın internet sitesinde yüzde 40 indirimle okurla buluşturulacak.

İmzalı kitaplar, 15 Kasım Çarşamba gününden itibaren yayınevinin internet sitesi üzerinden yüzde 40 indirime girecek. İndirimli ve imzalı kitap satışı 20 Kasım Cuma gecesi son bulacak.

Yayınevinin sitesinde okur için Demirtaş’ın Kürtçe ve Türkçe yazıp imzaladığı iki ayrı seçenek bulunuyor.