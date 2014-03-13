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Yazar Yıldız Ramazanoğlu: Başbakanın 'onların' ve 'bizim' söylemi kendi seçmeni için bile ürkütücü

Yıldız Ramazanoğlu Başbakan'a yönelik olarak 'gençlere bu paramparça rolü nasıl reva görebiliriz' dedi

13 Mart 2014 23:41

Yazar Yıldız Ramazanoğlu , Başbakan Tayyip Erdoğan’ın mitinglerde kullandığı ‘’onlar’’ ve “biz” şeklindeki söylemlerin kendi seçmeni tarafından “ürpertici” bulunduğunu söyledi.

Mazlum-Der’in kurucularından ve Gezi Parkı eylemlerinde ön planda bulunan Taksim Platformu’nun da üyelerinden Yıldız Ramazanoğlu Başbakan Erdoğan’ın Mersin mitingi sırasında söylediği  “onların elinde molotof bizimkilerde kitap defter” sözünü eleştirerek, “onların elinde molotof bizimkilerde kitap defter ne demek. kim ki bu bizimkiler? Gençlere bu paramparça rolü nasıl reva görebiliriz. “ dedi.

Ramazanoğlu Twitter üzerinden paylaştığı mesajın devamında “Başbakana gençleri "onların" ve "bizim" diye ikiye ayırmasının meydanlardaki kendi seçmenini bile ürperttiğini söyleyecek dostu yok demek” ifadesini kullandı.

Ramazanoğlu’nun attığı tweetler şöyle:

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