Erdoğan: Ey MHP, teröristlerle nasıl işbirliği yaparsın?

Hikmet Durgun / Mersin

MHP’yi eleştiren Başbakan Tayyip Erdoğan, “Ey MHP senin bu Gezicilerle ne işin var? Nasıl yan yana durabiliyorsun? Marjinal örgütlerle, polise askere kurşun sıkan o terör örgütleriyle sen nasıl ittifak yapıyorsun?” dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği Mersin mitingine katıldı. Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önündeki miting alanı çevresinde polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Miting çevresinde pankart açmak isteyen SDP üyesi 15 kişi gözaltına alındı. Erdoğan, 'Başbakan Mersin'e gelmeyecek' diye dedikodu üretildiğini belirterek, "CHP ve MHP liderleri Mersin'e kaç kere geldi? Sadece Başbakanlık döneminde Mersin'e 12 kez geldim. Bu benim 13. ziyaretim. Bakanlarımızla, milletvekillerimizle, eserlerimizle, yatırımlarımızla her zaman Mersin'de olduk. Biz tatil falan yapmadık. Senede bir hafta yapabiliyorsan öp başına koy. Biz hizmetle tatil yapıyoruz, çalışarak tatil yapıyoruz gücümüz buradan geliyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye gittiğinde 7 büyükşehir belediyesini AKP'den alacaklarını, bunların içinde Mersin'i de saydığını belirterek, "Bunu duydunuz mu? 'Mersin'i AK Parti'nin elinden alacağız' diyor. Tarsus'ta 'Mersin güneydoğunun incisi haline geliyor' diyor. 'Gidin güneydoğuda nerede böyle sahil bulabilirsiniz' diyor. Allah iyiliğini versin, güneydoğunun sahili mi var? Mersin'le bu kadar ilgili. Mersin'e Fransız kalmış" diye konuştu.

Seçim günü sandıklar kapandığı anda kendileri için şehirlerin, köylerin, ilçelerin ne kadar oy verdiği konusunun da kapandığını ifade eden Erdoğan, "77 milyon bizim nazarımızda birdir, beraberdir, kardeştir. Yola çıkarken bir şey söyledik. Ne dedik, tek millet, iki tek bayrak dedik. Bayrağımızın rengi, şehidimizin kanıdır. Hilalimiz bağımsızlığımızın ifadesidir. Yıldız şehitlerimizin simgesidir. Çıkmış bu konuda da bizimle yarışıyor. Geçenlerde diyor ki 'Edirne'de Kırkpınar güreşlerinde bayrak geçerken Bakanlar ayağa kalkmadı' diyor. Kılıçdaroğlu, dürüst ol, dürüst. Geçen seçimlerde Hakkari'de bir tane Türk bayrağı dalgalandıramadın, CHP'nin bayraklarıyla orada miting yaptın. Utanmıyor musun? Şu meydanı görüyor musun, bak AK Parti'nin bayraklarıyla Türk bayrakları böyle kenetlenmiş" şeklinde konuştu.

‘Devlet içinde devleti asla kabul etmiyoruz’

İki gündür çeşitli kentlerde yaşanan olaylarla ilgili de konuşan Erdoğan, "Devlet içerisinde devleti asla kabul etmiyoruz. Bunlara gereken cevabı vereceğiz. Anketlere göre milletimiz yine AK Parti diyor. Paralel yapı filan asla olamaz. Bunlara gereken cevabı vereceğiz. Bunlar şimdi tutuştular. Gereken cevabı kesinlikle vereceğiz" dedi.

Seçim anketlerinde de milletin yine AKP dediğini savunan Erdoğan, muhalefetin seçimden birinci çıkmak gibi bir derdi olmadığını belirterek, partisinin birinci olamaması durumunda istifa edeceğini açıkladı ve CHP ile MHP liderlerine de aynı çağrıda bulundu. Erdoğan, AKP gençliğinin sokaklarda olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti: "Sokakları tahrik etmekten vazgeç. Kalkıp Tayyip Erdoğan'a gençleri tahrik etme gibi bir iftira atma. Dürüst ol, AK Parti gençliği sokaklarda değil. Bugüne kadar olmadı, bundan sonra da olmayacak. AK Parti gençliğinin elinde molotof yok, taş yok, sopa yok. Tablet bilgisayar var, kalem var, kitap var, farkımız bu. Ama Kılıçdaroğlu'nun böyle bir derdi yok. Bahçeli'nin böyle bir derdi yok. BDP'nin zaten hiç böyle bir derdi yok. Çünkü o bölücü terör örgütünün riyasetinde. Yoksa kendi gayretleriyle filan değil. Muhalefet, medya, bazı iş adamları sandığı gölgelemek için çok çirkin girişim başlattılar. Önce Gezi dediler, 17 Aralık darbe girişimini başlattılar. Şimdi de sokakları tahrik ederek, terörize ederek sonuç almaya çalışıyor. Medya sorumsuzca yayın yapıyor. İş adamları çıkıyor, sokakları karıştırmak için ahlaksızca tahrikler yapıyor. Siyasetçiler sokakları karıştırmaya çalışıyor."

"Pensilvanya'daki zat" diyerek Fethullah Gülen'i de ağır sözlerle eleştiren Erdoğan, "Filistinli bir tek çocuk için gözyaşı dökmeyen, Mavi Marmara şehitlerini terörist diyen, Mısır için Suriye için yüreği yanmayan, Pensilvanya'daki zat da oradan sokakları karıştırma çağrısı yapıyor. Ey Mersin, ey Türkiye kimin kiminle iş tuttuğuna çok dikkat edin. Ey MHP senin bu Gezicilerle ne işin var? Nasıl yan yana durabiliyorsun? Marjinal örgütlerle, polise askere kurşun sıkan o terör örgütleriyle sen nasıl ittifak yapıyorsun? Ankara'da bayrağımızı yakanlarla, İstanbul'da başörtüsüne saldıranlarla nasıl işbirliği yapabiliyorsun? MHP'li kardeşlerime sesleniyorum, yılların MHP'sinin DHKP-C gibi bir örgütle aynı safta yer alması senin kanına dokunmuyor mu? Türkiye düşmanlarıyla kol kola girmek, avukatlık yapmak sana mı düştü ey MHP?" ifadelerini kullandı.

Mersin'de çok büyük bir skandal yaşandığını, vali, vali yardımcıları, korumaları, savcılar, bürokratlar, siyasi parti il başkanlarının dinlendiğini öne süren Erdoğan, "Geçen bir TV programında, Pensilvanya'daki zatın yanında on yıllarca kalmış olan bir beyefendi bir açıklama yaptı. '15 yıl beni dinletmişler' dedi. Ve o zata sormuş, Hocam beni dinlettiniz mi demiş. Evet dinlettik demiş. Niye demiş? Ne yapıyorsun, ne yapacaksın, bunu öğrenmek için. Böyle bir hoca efendi olabilir mi? Böyle bir Müslüman olabilir mi? Nasıl dinletirsin, ya böyle bir şey var mı? İnsanların mahremine nasıl girersin? Benim dinimde böyle bir şey yok. İnsanlıkta da böyle bir şey yok. Hiçbir dinde böyle bir şey olamaz. Bunlar inanın çok çok yanlış yola girmiş vaziyetteler. Ne olacak? Sevgili Peygamberimizi kamyonete bindiren zihniyetten ne olur? Televizyonlarında bu tür yayınlar yaptılar” diye konuştu.

Mitingde meydana üzerinde Başbakan Erdoğan ve bir süre önce istifa eden eski bakan Zafer Çağlayan'ın resminin bulunduğu dev pankart asıldı. Pankartta 'Asla Yedirtmeyiz' yazısı yer aldı.

Başbakan Erdoğan'ın mitingi için Mersin'de olağan üstü önlemler alındı. Adana, Niğde, Adıyaman, Gaziantep, Hatay ve ilçelerden çok sayıda polis takviye olarak kentte geldi. 3 polis botu denizde önlem alırken, 1 polis helikopteri alan çevresinde miting öncesi ve sonrası güvenlik uçuşu yaptı. Kameralı helikopterden çekilen görüntüler anında merkeze ulaştırıldı. Miting alanı çevresinde Tevfik Sırrı Gür Stadyumu, Atatürk ve Silifke Caddesi ile Askerlik şubesi kesiminde park yasağı uygulandı. Miting alanı çevresinde yer alan tüm apartman girişleri sivil polisler tarafından tutuldu. Giriş ve çıkışlar kontrol altına alınırken, apartmanların tepelerine keskin nişancılar yerleştirildi. Alana girenler tek tek arandı. Erdoğan'ın miting alınan gideceği İsmet İnönü Bulvarı'nda tüm çöp konteynırları da kaldırıldı.