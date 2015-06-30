Yazar ve şair Hulki Aktunç, aramızdan 4 yıl önce ayrıldı

Şair ve yazar Hulki Aktunç'un aramızdan ayrılışının üzerinden dört yıl geçti. Türkiye edebiyatına öykü, roman ve şiirleriyle katkı sunan Aktunç, Türkiye'de düzyazı/anlatı geleneklerini günümüze doğru değerlendirirken bir yandan da öncü anlatım denemeleri yaptı.

On yılı aşkın çalışma sürecinin ürünü olan "Büyük Argo Sözlüğü"nün yazarı Hulki Aktunç, yaşamı boyunca pek çok ödüle değer görüldü.

İlk kitabı, "Gidenler Dönmeyenler" ile 1977'de Türk Dil Kurumu Öykü Ödülü'nü, "Bir Çağ Yangını" romanı ile 1981'de Abdi İpekçi Ödülü'nü ve "Bir Yer Göstericinin Hayatı" ile 1990'da Yunus Nadi Öykü Ödülü'nü kazandı.

Yazın yaşamında 1976'dan sonra şiire özel bir ağırlık veren Aktunç, "İnsan Aşklarının Külüdür" 1994'te Halil Kocagöz Şiir Ödülü’nü, "Istıraplar Ansiklopedisi" ile 1995'te Cemal Süreya Ödülü’nü aldı.

Hulki Aktunç 2009 yılında Yapı Kredi Yayınları tarafindan basılan "Sönmemiş Dizeler" kitabıyla da iki büyük şiir ödülünün Behçet Necatigil ve Metin Altıok ödüllerinin sahibi olmuştur.

Hulki Aktunç kimdir?

Öykü ve romanlarında kendine ait bir üslup geliştiren Aktunç, 27 Ocak 1949'da dünyaya geldi. Askeri okullardaki orta ve lise yıllarından sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi ancak yükseköğrenimi sürdürmedi.

Yazı yaşamı, 1968'de dönemin önemli dergilerinden Yeni Ufuklar’da başladı. Yazar uzun süren kanser tedavisinin ardından, 29 Haziran 2011'de yaşamını yitirdi.