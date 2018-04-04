Yazar Uluğtürkan, Artvin'de öğrencilerle buluştu

Adem GÜNGÖR/HOPA (Artvin), (DHA)- GAZETECİ- yazar Mehmet Uluğtürkan, Artvin’de, Kazım Karabekir Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Artvin Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde okur-yazar buluşması kapsamında, \'Madalyasız\' adlı romanın yazarı, Mehmet Uluğtürkan, Kazım Karabekir Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Programa, Uluğtürkan\'ın yanı sıra Artvin Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, Doğan Kitap Eğitim Yayınları Direktörü Erdal Karakaya, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerle gerçekleştirdiği söyleşide günlük tutmaları tavsiyelerinde bulunan Uluğtürkan, “Sadece okumak yetmez, yazmak da gerekir. Hiçbir şeye önyargılı olmayın. Hayat baktığınız fotoğraf gibi olmayabilir. Onun için hayata dokunacağız, içerisinde olacağız, ön yargılı olmayacağız. Bir de yazacağız. Bunlar başarıyı getirir” dedi.

\'ÖLÜRSEK CENNET BİZİM, KALIRSAK VATAN BİZİM’

İftiraya uğrayıp İstiklal Mahkemesi\'nde idamla yargılanan, daha sonra teklif edilen İstiklal Madalyası\'nı \'Yaptıklarım vatan içindi\' diyerek reddeden Yeniceli Mehmet Ağa\'nın gerçek yaşam öyküsünü anlatan Madalyasız adlı romanından bahseden Uluğtürkan, “Kahramanmaraş’ın kurtuluş mücadelesinde 120 askerle destek olan romanın kahramanı Yeniceli Mehmet Ağa, daha önce şehit vermemiş evlere giderek topladığı askerlere şu, ‘ölürsek cennet bizim, kalırsak bu güzel vatan bizim’ cümlesini kurdu. Bu cümle sizin için de anlamlı değil mi?” diye sordu.

BABASI İLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Anne ve babaların çocuğundan vazgeçecek kadar ülkeyi sevdiğini anlatan Uluğtürkan, şöyle konuştu:

“Buraya gelmeden önce babamı aradım. Babam 80 yaşında ve kulakları ağır işitiyor. Ona ‘baba ben Artvin’e gidiyorum’ dedim ama o Afrin’e gidiyorum anladı. O da bana ‘ne iyi edersin, oradakilere de moral olur’ dedi. Böyle insanlarımız olduğu sürece geleceğimizden, istikbalimizden kaygılanmamıza gerek yok diye düşünüyorum.”

Yeni kitap hazırlığı içinde olduğun ifade eden Uluğtürkan, “Atatürk’ü görenler sadece bir kez ağladığını görmüş. O da Mustafa Necati’nin vefat haberini alınca. Onun için Mustafa Necati’nin hayatını anlatan kitap hazırlığım var. Kasım ayında yetiştirmeyi planlıyorum” dedi.

Milli mücadele ruhunu ülkeyi dolaşarak yazdığı roman aracılığıyla öğrencilere aşılamak istediğini belirten Uluğtürkan, programın sonunda öğrencilerle selfie çektirdi, kitabını imzaladı.

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