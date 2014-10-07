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Yaşam
Deutsche Welle

Yazar Siegfried Lenz öldü

Alman yazar Siegfried Lenz 88 yaşında hayatını kaybetti.

07 Ekim 2014 19:38

Günümüzde Polonya sınırlarında kalan Lyck'te dünyaya gelen Siegfried Lenz, İkinci Dünya Savaşı sonrası Alman edebiyatının önde gelen isimleri arasında anılıyordu.

Siegfried Lenz, İsrail ve Polonya ile barış ve uzlaşmadan yana girişimler içinde yer aldı. Nobel ödüllü yazarlar Heinrich Böll ve Günter Grass ile birlikte Nazi geçmişle hesaplaşma sürecine eserleriyle katkıda bulundu.

Roman, deneme, öykü, radyo ve sahne için tiyatro oyunları birçok dile aktarıldı.

Türkçeye kazandırılan eserleri arasında "Almanca Dersi", "Suçsuzlar Çağı, Suçlular Çağı", "Gözbağı", "İşgal Altında", "Ekmek ve Oyunlar" ve "Ateş Gemisi" de bulunmaktadır.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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