Yazar Siegfried Lenz öldü

Günümüzde Polonya sınırlarında kalan Lyck'te dünyaya gelen Siegfried Lenz, İkinci Dünya Savaşı sonrası Alman edebiyatının önde gelen isimleri arasında anılıyordu.

Siegfried Lenz, İsrail ve Polonya ile barış ve uzlaşmadan yana girişimler içinde yer aldı. Nobel ödüllü yazarlar Heinrich Böll ve Günter Grass ile birlikte Nazi geçmişle hesaplaşma sürecine eserleriyle katkıda bulundu.

Roman, deneme, öykü, radyo ve sahne için tiyatro oyunları birçok dile aktarıldı.

Türkçeye kazandırılan eserleri arasında "Almanca Dersi", "Suçsuzlar Çağı, Suçlular Çağı", "Gözbağı", "İşgal Altında", "Ekmek ve Oyunlar" ve "Ateş Gemisi" de bulunmaktadır.