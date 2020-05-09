Yazar Sevda Noyan: Operasyon olduğu belli; darbeye karşı olan savunma hakkımızdan bahsediyordum

T24 Haber Merkezi

Katıldığı televizyon programında "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Bizim aile 50 kişiyi götürür" diyerek tepki çeken yazar Sevda Noyan, "Ben orada FETÖ'den bahsediyorum, darbeye karşı olan savunma hakkımızdan bahsediyorum" dedi.

Cüneyt Özdemir'in YouTube canlı yayının katılan Noyan, konuya ilişkin "O programı yaptıktan sonra bir tepki almadık. Dün akşam saatlerinde bomba gibi gündeme düştü. Bir operasyon olduğu belli olan bir şey" ifadelerini kullandı. Noyan, söylediklerinin yanlış anlaşıldığını iddia ederken, şu ifadeleri kullandı:

"İlk başta çok şey yapmadım, zaman zaman Twitter'da hepimiz şirazeyi kaçırabiliyoruz, ben de haddi aşan şeyler yazmış olabiliyoruz. Baktım ki iş çığırından çıkmaya başlayınca tekrardan izledim kendimi, sonradan baktım ki benim orada söylediklerim elbetteki o bölümü aldığınızda farklı anlaşılabilecek şeyler. Ben bütün bir konuşmada bir şeyden bahsediyorum. Ben 12 Eylül'ü yaşayıp üniversite okuyamadım. Sonra 28 Şubat'ı yaşadım. 15 Temmuz darbesi de hepimizde çok ciddi travma yarattı. Son günlerde yapılan darbe söylemlerine karşı yapılan bir şeydi. Bizi öyle yakalayamazlar, biz de bu sefer şey yaparız."

"Darbeye karşı olan savunma hakkımızdan bahsediyorum"

Noyan, 'FETÖ'den bahsettiğini iddia etti konuşmasına ilişkin "Darbeye karşı olan savunma hakkımızdan bahsediyorum" dedi. Özdemir'in Noyan ailesinden gelen 'bizimle ilgisi yoktur' mesajını hatırlatması üzerine "Kastım da Noyan ailesi değil zaten" diyen Noyan, devamında şunları söyledi.

"Biz 50 kişiyi götürürüz derken biz onları asarız, keseriz anlamında değildi ifade. 15 Temmuz başarılı olsaydı biz listeleri gördük. Orada maneviyatta bahsettiğim biz bu anlamda kendimizi güçlü hissediyoruz. Ama silah konusunda olay kendimizi savunmaktan, götürmekten bahsediyorum. Siz kalkıp seçilmiş bu ülkenin başkanına silahla sizi götürürüz diye söyleyeceksiniz, biz susacağız, bugüne kadar hep böyle yapılmış. Onlar yapıyorsa bizim de elimiz armut toplamıyor modunda bir konuşmaydı bu. Bıçak varsa savaşırım elimdeki neyse."

Ne demişti?

Ülke TV'de Haber 7 yazarı Esra Elönü'nün sunduğu televizyon programında bir ölüm listesi hazırladığını ve ailesinin en az 50 kişiyi öldürmeye hazır olduğunu söylemişti.



Noyan, "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk... Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın; bizim aile 50 kişiyi götürür. Bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak. Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır." demişti.Programın sunucusu Esra Elönü ise, Noyan'ın sözleri üzerine; "'Ayak' az kalır bence, 4 ayaklarını denk alsınlar" diyerek yanıt vermişti.

TIKLAYIN - Sevda Noyan: 15 Temmuz kursağımızda kaldı; istediklerimizi yapamadık, boş bulunduk

Sevda Noyan 20 Kasım 2019 tarihinde Barış Atay'ın Gezi Parkı Direnişi ile ilgili Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasını alıntılayarak "Gezi de sessiz kalanları mumla ararsınız" yazdığı ortaya çıktı.

Noyan'ın Gezi Parkı Direnişi üzerinden TİP Milletvekili Barış Atay'ı tehdit ettiği mesajı şöyle: "Sizlerde gezi de sessiz kalanları mumla ararsınız bunu iyi bilin zaten 15 temmuzun öfkesi hala burnumuzda yazık olur hepinize."

Editörün notu: Sevda Noyan'ın attığı tweet'teki yazım hataları kendisine aittir, düzeltilmemiştir.