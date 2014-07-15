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Yaşam
Deutsche Welle

Yazar Nadine Gordimer öldü

Nobel ödüllü Güney Afrikalı yazar Nadine Gordimer 90 yaşında hayatını kaybetti.

15 Temmuz 2014 12:56


Gordimer Ailesi tarafından yapılan açıklamada, yazarın evinde uyurken öldüğü bildirildi.

Babası Litvanya'dan göçen bir Yahudi saat tamircisi, annesi ise bir İngiliz'di. Güney Afrika'daki Apartheid rejimine karşı tavrıyla adını duyurdu.

"Burger's Daughter" (1979) isimli romanıyla 1991'de Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı. Bu ödüle layık görülen yedinci kadın, Afrika kıtasından ise ilk kadın oldu.

"A World of Strangers" (1958) ve "The House Gun" (1998) isimli romanlarıyla ün kazandı. Eserlerinde Apartheid rejimi ve toplumsal sonuçlarını işledi.

Irkçı rejimin siyah ve beyaz kurbanlarını kendine has bir üslupla tasvir etti. 1994'te sona eren Apartheid rejiminin yanıtı, birçok kez kendisine yayın yasağı getirmek oldu. Nadine Gordimer'in kitapları birçok dile çevrildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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