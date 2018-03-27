Yazar maskeleri takarak, halkı kütüphaneye davet ettiler

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta Kütüphane Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte, 26 Haziran Ortaokulu 7\'nci sınıf öğrencileri yüzlerine ünlü yazarların maskelerini takarak, vatandaşları kütüphaneye davet etti.

26 Haziran Ortaokulu 7\'nci sınıf öğrencileri ünlü yazarların maskelerini takarak Cumhuriyet Meydanı\'ndan Halk Kütüphanesi\'ne kadar yürüyüş düzenledi. Öğrenciler, \"Biz kütüphaneye gidiyoruz. Siz de gelin\" sloganıyla vatandaşları kütüphaneye kitap okumaya davet etti. Türkçe öğretmeni Mevlüt Taşkın, \'\'Yazarlarımızın birçoğu bilinmiyor. Çocuklarımız tarafından da bilinmiyor. Dikkat çekmek amaçlı, vatandaşları da kütüphaneye çekmek için maske takalım dedik. Yazarlarımızın bazıları halen hayatta, bazıları ise hayatlarını kaybetmiş durumda. Kütüphaneye kadar yürüyüş yaparak halkımızı davet edeceğiz\'\' dedi.

Kitap okumanın önemine değinen öğrenci Busenur Fırıncıoğlu ise \'\'Kitap uygar bir topluma kavuşmamıza, kendi ayakları üzerinde yürüyen bireyler olmamıza katkı sağlar. Okumak yaratılış sebebimizi bilmemizi, dinimizi ve gerçek hayat kurallarını öğrenmemizi sağlar\'\' diye konuştu.



FOTOĞRAFLI