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Yazar Emrah Serbes'e zorla getirilme kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Emrah Serbes hakkında zorla getirilme kararı verildi

12 Mayıs 2015 20:05

Bir televizyon kanalındaki programda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı duruşmaya gelmeyen Behzat Ç. adlı dizinin de yazarı olan Emrah Serbes hakkında zorla getirilme kararı verildi.

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık Serbes gelmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bilal Erdoğan’ın da katılmadığı duruşmaya Erdoğan’ın avukatı Ferah Yıldız geldi.  Hakim, sanık Serbes ve avukatının duruşma saati belli olmadığı, başka mahkemelerde duruşmaları bulunduğu gerekçesiyle mazeret dilekçesi verdiğini kaydetti. 

Avukat Yıldız, şikayetlerinin devam ettiğini ve davaya katılmak istediklerini söyledi. Sanık hakkında zorla getirilme kararı verilmesini talep etti. Mahkeme, sanık ve avukatının mazeretini kabul etmedi, Serbes hakkında zorla getirilme kararı verdi. Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan’ın davaya katılma taleplerini kabul eden mahkeme, duruşmayı erteledi.

Serbes’in CNNTÜRK kanalında ‘Burada Laf Çok’ programındaki ifadeleri nedeniyle hakkında hakaret suçlamasıyla dava açılmıştı.

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