Yazar Emine Işınsu hayatını kaybetti

Yazar Emine Işınsu, 83 yaşında hayatını kaybetti. Işunsu'nun vefat haberini eşi Prof. Dr. İskender Öksüz, "Az önce eşim Emine Işınsu'yu kaybettim" açıklamasıyla duyurdu.

Prof. Dr. İskender Öksüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi Emine Işınsu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Emine Işınsu, bir dönem Töre dergisini çıkarmıştı. Cumhuriyet döneminin tanınmış şair ve yazarı Halide Nusret Zorlutuna ile Tümgeneral Aziz Vecihi Zorlutuna’nın kızı olarak 17 Mayıs 1938 yılında Kars'ta dünyaya gelen Işınsu'nun edebi kişiliğine dair yüksek lisans ve doktora tezleri de yazılmış, Işınsu'nun, "Bir Yürek Satıldı oyunu, Küçük Dünya romanı dizi olarak çekilmiş ve TRT'de yayınlanmıştı. (İHA)