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Kültür-Sanat

Yazar Elçin Oflaz'dan imza gününde 'çikolata workshop'u

İSTANBUL, (DHA)-D&R Live etkinlikleri kapsamında ünlü yazarlar, bu hafta sonu da sevenleriyle bir araya gelecek

14 Aralık 2017 14:43

İSTANBUL, (DHA)-D&R Live etkinlikleri kapsamında ünlü yazarlar, bu hafta sonu da sevenleriyle bir araya gelecek.

\"Rawfood\" kitabıyla büyük ses getiren Elçin Oflaz, 16 Aralık cumartesi günü öğleden sonra D&R Zorlu\'da düzenlenecek söyleşi ve imza gününde okuyucularıyla bir araya geliyor. Çiğ beslenmenin yarattığı mucizeleri anlatacak olan Oflaz, yılbaşı öncesi enerjik ve mutlu olmak için çikolata yapım workshopu düzenleyecek. Oflaz, söyleşinin ardından okurları için kitaplarını imzalayacak.

ASTROLOG DİNÇER GÜNER ‘ZAMANLAMANIN GÜCÜ’ İLE 2018 İÇİN İPUÇLARI VERİYOR

Ünlü Astrolog Dinçer Güner, 2018 planları için bir rehber niteliğinde olan yeni kitabı \"Zamanlamanın Gücü\" ile ilk kez okuyucularıyla buluşacak. Güner, burçlara özel ne, nerede, ne zaman, nasıl sorularının yanıtlarını verdiği kitabıyla 16 Aralık Cumartesi günü saat 15.00’teD&R CKM’de sevenleri ile bir araya gelecek. D&R Live etkinlikleri kapsamında bu hafta sonu ünlü yazarlar yine İstanbul, Antalya, Adana, Çanakkale, Diyarbakır, Sakarya ve Mersin\'de de imza günleri  düzenleyerek okuyucuları ile bir araya gelecek.

(FOTOĞRAF)

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