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Kültür-Sanat

Yazar Elçin Oflaz, imza gününü çikolata yapımıyla süsledi 

İSTANBUL, (DHA)- D&R imza günü etkinlikleri kapsamında sevenleriyle buluşan yazar Elçin Oflaz, hem "Raw Food Mucizesi" kitabını imzaladı hem de "raw food" beslenme şekline uygun çikolata yaptı

17 Aralık 2017 13:36

İSTANBUL, (DHA)- D&R imza günü etkinlikleri kapsamında sevenleriyle buluşan yazar Elçin Oflaz, hem \"Raw Food Mucizesi\" kitabını imzaladı hem de \"raw food\" beslenme şekline uygun çikolata yaptı.

Etkinlikte, çiğ beslenme anlamına gelen \"raw food\" beslenmenin faydalarını anlatan Elçin Oflaz, katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı. Çiğ beslenme deyince insanların aklına ilk olarak havuç, salatalık, meyve gibi gıdaların geldiğini söyleyen Oflaz, \"Dünyada özellikle son on yılda gurme raw food akımı var. Ben bu akımla on yıl önce tanıştım. O zaman haşimato tiroid hastalığım çıktı ve bundan sonra raw food ile ilgili deneyimler kazanmaya başladım. Okudum, araştırdım. Hastalığımı, kilo alma nedenlerimi araştırdım. Bu akımla tanışınca ise önce gluteni kestim ve kilo vermeye başladım. Tiroid üzerinde glutenin çok kötü bir etkisi olduğunu gördüm\" dedi.

\"RAW FOOD 21\'İNCİ YÜZYILIIN BESLENME TARZI\"

Kitabının Türkiye\'de raw food hakkında yazılmış ilk kitap olduğunu belirten Oflaz, \"Bu beslenme tarzının faydalarını anlatmaya çalışıyorum. Bu beslenme türüne geçtikten sonra artık diyete gerek kalmayacak. Lezzetli, sağlıklı, pratik yemekler hayatınızda olacak. Ben bunu 21\'inci yüzyılın beslenme tarzı olarak görüyorum\" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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