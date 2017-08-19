Yazar Doğan Akhanlı İspanya'da gözaltına alındı

Granada'da hayat arkadaşı ile tatil yapan Doğan Akhanlı'nın polis tarafından yapılan bir kimlik kontrolünde, Interpol tarafından kırmızı bülten ile arandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

1992 yılından beri Köln'de yaşayan 60 yaşındaki yazarın, Türkiye'ye teslim edilip edilmeyeceği yönünde karar verilene kadar İspanya'da tutulabileceği belirtildi. Doğan Akhanlı'nın Alman avukatı Ilias Uyar, yaptığı açıklamada Almanya'nın Madrid'deki büyükelçiliğinin kendisini olayla ilgili olarak bilgilendirdiğini kaydetti.

Kitaplarında insan hakları konusuna ağırlık veren Uluslararası PEN Kulübü üyesi Akhanlı, Ermeni Soykırımı ile yüzleşilmesine ilişkin eserleriyle de tanınıyor.

2010 yılında hasta olan babasını ziyaret etmek için İstanbul'a giden Akhanlı, 1989 yılında bir kişinin öldüğü döviz bürosu soygununa katıldığı iddiasıyla havaalanında tutuklanarak cezaevine konmuştu. Alman politikacılar, yazar ve sanatçılar o dönemde Akhanlı'nın beraat etmesi için çağrıda bulunmuş ve yazar hakkındaki davadan 2011 yılında beraat etmişti. Ancak 2013 yılında Yargıtay kararı bozmuş ve bu kez Akhanlı hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle yeniden dava açılmıştı.

"Şimdiki gözaltı, Erdoğan'ın gücünü ülkesinin sınırlarının da ötesine taşıma ve beğenmediği eleştirel seslerle dünya çapında mücadele etme çabasını gözler önüne seriyor" diyen avukat Uyar, "Tutuklama emri kesinlikle hakkın kötüye kullanımıdır. Müvekkilimin derhal serbest bırakılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Yazar ve akademisyenlerden açıklama

Almanya’daki yazar ve akademisyenler tarafında, Akhanlı hakkında yapılan basın açıklaması şöyle:

Alman yazar, Türkiye'nin müdahalesiyle İspanya'da tutuklandı.

Alman yazar Doğan Akhanlı, tatilde bulunduğu İspanya'nın Granada şehrinde bu sabah tutuklandı. Bir kimlik kontrolü esnasında, yerel hizmet biriminde görevli polislerin Akhanlı'nın İnterpol tarafından Kırmızı Bülten'le arandığını ve hakkında yakalama kararı bulunduğunu güya tespit ettikleri belirtilmiştir. 1992 yılından bu yana Köln'de yaşamakta olan 60 yaşındaki Türkiye kökenli yazar, Türkiye'ye iade edilmesi hakkında verilecek karara kadar İspanya'da tutulacaktır. Madrid'deki Almanya Büyükelçiliği, Akhanlı'nın Alman avukatı İlias Uyar tarafından derhal bilgilendirilmiştir.

Akhanlı, Uluslararası Yazarlar Birliği PEN üyesidir. Eserlerinde sadece insan haklarının bölünmezliğini değil, bilhassa Ermeni Soykırımı'nın hatırlanması ve işlenmesi konularını da yoğun bir şekilde ele almaktadır.

Türkiye yargısı 2010 ve 2011 yıllarında Akhanlı hakkında siyasi olduğu çok bariz olan bir dava açmış, ancak sonunda beraat kararı vermek zorunda kalmıştır. Akhanlı, bu karardan önce aylar boyunca gözaltında tutulmuştur. Ancak hakkındaki beraat kararı 2013 yılında temyiz edilmiş, davayı izleyen herkes bu durum karşısında dehşete düşmüştür.

Akhanlı'nın Alman avukatı İlias Uyar, "Bu tutuklama, Erdoğan'ın gücünü ülkesinin sınırları dışına taşıyarak, sevmediği ve eleştirel seslere karşı dünyanın her yerinde harekete geçme denemesidir. Bu tutuklama emri çok açık bir şekilde hukukun suiistimal edilmesidir. Müvekkilimin derhal serbest bırakılmasını talep ediyorum" açıklamasını yapmıştır.

Türkiye'de aylardan bu yana çok sayıda gazeteci tutuklanmış ve susturulmuştur. Bunların en bilinenlerinden biri olan gazeteci Deniz Yücel vakasında Almanya federal Hükümeti yaklaşık altı aydır Yücel'in serbest bırakılmasını sağlamaya çalışmaktadır, ancak henüz bir sonuç elde edememiştir.