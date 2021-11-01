Yazar Doğan Akhanlı hayatını kaybetti

Almanya'nın Berlin kentinde yaşayan yazar Doğan Akhanlı 64 yaşında vefat etti. Akhanlı, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Yıllar boyunca Köln'de hayatını geçiren yazar, son yıllarda Berlin'de yaşıyordu.

1957 yılında Artvin'de dünyaya gelen Doğan Akhanlı, çok sayıda roman ve tiyatro eseri kaleme aldı. 1991 yılında siyasi nedenlerle Almanya'ya iltica eden Akhanlı, 2001 yılında Alman vatandaşlığına geçti. Akhanlı, insan hakları, tarih ve hatırlama kültürü üzerine yaptığı çalışmalarla da biliniyordu.

Ölümü sevenlerini üzdü

Almanya PEN Başkanı Deniz Yücel, Twitter paylaşımında "güzel romancının", "Ermeni soykırımı konusunda tarihle yüzleşmek uğruna mücadele eden bir düşünürün" ve arkadaşının yasını tuttuğunu belirtti.

Türkiye-Almanya Kültür Forumu da Twitter hesabından, kurucuları arasında bulunan Doğan Akhanlı'nın ölümünden duydukları üzüntüyü dile getirdi. Paylaşımda, Akhanlı'nın hayatı boyunca insan hakları ve "Ermeni soykırımı" konularında çalıştığı belirtilerek, "Demokrasiye, halklar arasındaki diyaloğa ve nefretin üstesinden gelmek için gösterdiği çaba bize her zaman ilham verdi ve ilham vermeye devam edecek" denildi.