Yazar Beki İkala Erikli'yi öldüren sanığın cezası onandı

Yaşam koçu ve ''Meleklerle Yaşamak'' kitabının yazarı Beki İkala Erikli'yi öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan
Beki İkala Erikli kimdir?
ç'un cezası Yargıtay tarafından onandı.
Yazar Beki İkala Erikli, 15 Kasım 2016'da, Sinem Koç tarafından ofisinde vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan Koç’u annesi 155’i arayarak ihbar etmişti. Koç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış yargılandığı davada, ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanığın cezasında indirim uygulanmamıştı. Yargıtay Birinci Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararında isabetsizlik bulunmadığına karar vererek hükmü onadı.
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