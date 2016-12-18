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Yazar Beki İkala Erikli, katili ile 3 seans görüşmüş!

Tutuklanan Sinem Koç, cinayeti itiraf etmişti

18 Aralık 2016 13:57

Meleklerle Yaşamak kitabının yazarı olan yaşam koçu Beki İkala Erikli'nin, (47) katili Sinem Koç ile (31) 3 seansta görüştüğü belirlendi. Karar'da yer alan habere göre, emniyetteki ilk ifadesinde "Sözde o meleklerle konuşuyormuş. Kitaplarını okuduktan sonra dengem ve dünyam alt üst oldu. Aslında bu şeytan. Benim gibi başka insanlara zarar vermesin diyerek öldürdüm" diyen Sinem Koç, adliyeye sevk edilirken ise "Şeytan gördürten insanlar, karanlığı açmaya çalışan insanlar yaşamayacaklar. Çoluğumuz çocuğumuz şeytan görmesin" dedi.

Zanlı suç aleti silahın babasından kaldığını iddia etti. Cinayeti planlayarak işlediği ifade edilen zanlının kitaplarını okumaya başladıktan sonra Erikli'nin ofisine müşteri olarak 3 seans geldiği ortaya çıktı. Zanlı Sinem Koç'un geçmişte akli dengesinin bozuk olduğuna yönelik herhangi bir doktor raporunun bulunmadığı da ortaya çıktı. Erikli ofisinin girişinde önceki akşam üç kurşunla öldürülmüştü.

Katil zanlısı tutuklandı

 

İddiaya göre; Sinem Koç, Erikli'yi asansör beklerken öldürdü. Cinayetten sonra annesini aradı ve "O kadını öldürdüm" dedi. Anne emniyete haber verdi. Bir gün sonra saçlarını kazıtarak annesi ile birlikte yaşadığı Küçükçekmece'de yer alan adrese gelen Koç gözaltına alındı. Dört yıl önce eşinden boşanan ve annesi ile yaşadığı saptanan zanlının üzerinde suç aleti silah bulundu.

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