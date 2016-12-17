Ünlü yazar Beki İkala Erikli’nin katil zanlısı tutuklandı

İstanbul Beşiktaş’ta, ofisinin bulunduğu apartmanda öldürülen ‘Meleklerle Yaşamak’ adlı kitabın yazarı Beki İkala Erikli’nin katil zanlısı 31 yaşındaki Sinem K. tutuklandı. Beyoğlu'nda “Melekler ile yaşamak" isimli kitabın yazarı Beki İkala Erikli'yi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Sinem K., emniyet işlemlerinin ardından bugün İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarıldı.



Sinem K., savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savcı ayrıca Sinem K.'nın akıl sağlığı yönünden gözlem altına alınmasına da karar verilmesini istedi.

Sinem K.'nın annesi, polise Erikli’yi kızı Sinem K.’nın öldürdüğü bilgisini verdi. Anne, olayı polise, "Dün akşam Sinem aradı, ‘Vurdum’ dedi ve telefonu kapattı. Ben de neyi vurduğunu sormak için gece eve gelmesini bekledim ama gelmedi. Haberlerde Sinem’in kitaplarını okuduğu yazar ve yaşam koçunun öldürüldüğünü görünce sizi aradım" diye anlattı.

Beyoğlu’nda perşembe akşamı ofisinin bulunduğu apartmanda yaşam koçu ve yazar Beki İkala Erikli’yi (48) silahla vurarak öldüren kadının Sinem Koç (31) olduğu kamera görüntülerinin ardından yapılan teknik çalışmayla belirlendi. Koç, dün akşam yakalandı. Cinayet Büro dedektiflerinin yaptığı araştırmaya göre, Erikli önceki gün saat 17.00 sıralarında dışarı çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre bu sırada sokağa giren Sinem Koç, Erikli’nin işyerinin adresini sordu. O sırada restorandan çıkıp akşam vereceği seminer için kuaföre giren Erikli’yi gören Koç, kuaförün yakınlarında bir süre bekledi.





Katiliyle göz göze geldi



Koç, daha sonra Erikli kuaförden çıkmasını beklemeden ofisinin bulunduğu apartmana seminere katılmak için gelen kadınlarla birlikte girdi. Kadınlar asansöre beklerken Koç, merdivenlere gitti ve gizlenerek beklemeye başladı. Koç, apartmana giren ve asansöre yönelen Erikli ile göz göze geldikten sonra yürüyüp, arkasından bir el ateş etti. Yere yığılan Erikli’ye iki el daha ateş eden Koç kaçtı. Güvenlik kamera görüntülerine yoğunlaşan polis ekipleri koyu renk paltolu, omuz çantalı ve siyah bereli kadını bulmak için çalışma başlattı. Polis, katili belirlemek için, Erikli’nin ofisinde çalışanlar, aile çevresi ve müşterilerini mercek altına aldı.

İlk kurşun sırtına



Erikli’nin ofisinin bulunduğu apartmanda oturan Uluslararası Hukuk Bürosu’nun sahibi Avukat Cengiz Göksel olayı şöyle anlattı: “Saat 17.50’de üç el silah sesi duyduk. Güvenlik kamera kayıtlarını izlediğimizde siyah bereli, yüzünü aşağıya eğen ve apartmana birkaç kez girip çıkan, siyah elbiseli bir kadının önce iki kadınla apartmana girdiğini gördük. Kadınlar asansör beklerken o merdivenden çıkıyormuş gibi yapıp tekrar dönüp merdiven altına gizleniyor. Beki Hanım apartmana girip asansör önüne geliyor. Çantasından bir zarf ve evrak çıkarıyor. Soluna döndüğünde katiliyle göz göze geliyor. Fakat hiç konuşmadan asansöre yöneliyor. Bu sırada kadın arkadan bir el ateş ediyor. Beki Hanım sırtüstü yere düşünce iki el daha ateş ederek kaçıyor.”

Anne polise ihbar etti

Habertürk'ten Uzay Kesmen ve Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlının kimliğini belirlemek için çalışma yaptığı sırada, polise olayla ilgili bir ihbar geldi. İsmi açıklanmayan bir kadın, polise Erikli’yi kızı Sinem K.’nın öldürdüğü bilgisini verdi.

İhbar üzerine polis ekipleri, kadının verdiği Küçükçekmece’deki adrese gitti. Anne, olayı polise, “Dün akşam Sinem aradı, ‘Vurdum’ dedi ve telefonu kapattı. Ben de neyi vurduğunu sormak için gece eve gelmesini bekledim ama gelmedi. Haberlerde Sinem’in kitaplarını okuduğu yazar ve yaşam koçunun öldürüldüğünü görünce sizi aradım” diye anlattı.

Saaçlarını kestirmiş

Annesinin verdiği bilgi üzerine polis, 31 yaşındaki Sinem K.’yı yakalamak için Küçükçekmece’deki evin çevresinde pusu kurdu. Zanlı Sinem K., akşam saatlerinde eve gelince dedektifler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayetten sonra eve gitmeyen zanlının eşkalde verilen "uzun saçlarını” kestirdiği görüldü. Sinem K.’nın yapılan üst aramasında, olayda kullandığı düşünülen tabanca bulundu. Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen cinayet zanlısı kadın, şok geçirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası Sinem K., kendine geldi. Ele geçirilen tabanca, polis kriminal laboratuvarına balistik incelemeye gönderildi.

Saldırgan tavırlar



Cinayetten 26 saat sonra yakalanan Koç, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Koç’un psikolojik durumunun iyi olmadığı ve gözaltı sırasında saldırgan tavır sergilediği belirtildi.

Bazen ağladı bazen güldü

Gece boyunca işlediği cinayetle ilgili sorgulanan şüpheli Sinem Koç'un zaman zaman ağladığı zaman zaman güldüğü öğrenildi.

“Kitapları dengemi bozdu”

Cinayet şüphelisinin Sinem Koç (31) olduğunu belirleyen polis, teknik takip sonucu dün otomobiliyle Küçükçekmece’deki evine gittiğini tespit etti. Küçükçekmece’de otomobili durduran polis, Koç’u gözaltına aldı. Suç aleti 9 mm çaplı tabanca da otomobilde bulundu.



4 yıl önce eşinden ayrıldıktan sonra annesiyle kalan Koç’un, “Kitaplarını okuduktan sonra akli dengem bozuldu. Kitaplarında meleklerden bahsediyordu. Ne meleği, kendisi bir şeytan. Başkalarına zarar vermesin diye öldürdüm” dediği ileri sürüldü.

Katil zanlısı adliyeye çıkarıldı, 'o şeytan' diye bağırdı

Dün gece Küçükçekmece'deki evinde gözaltına alınıp getirildiği Asayiş Şube'de sorgusu tamamlanan Koç adliyeye götürülürken "O şeytan... Şeytan gördürten insanlar, karanlığı açamaya çalışan insanlar yaşamayacaklar. Böyle insanlar şeytan gördürtüyorlar insana çocuklarımıza çoluklarımıza. Çoluğumuz çocuğumuz şeytan görmesin" diye bağırdı.

Polise ilginç sözler

Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen Sinem Koç, nöbetçi savcılıkta ifade vermek için adliye koridorunda beklediği anda kelepçesinin açılmasını istedi.

Polislerin "Açmayacağız Sinem" diye uyardığı şüpheli, "Ben sizin gibi bir insan değilim. Sen enerji bedeni ne biliyor musun" diyerek tepki gösterdi. Öte yandan Sinem Koç'un koridorda zaman zaman güldüğü zaman zaman ise kendi kendine mırıldandığı görüldü.

Tutuklandı



Mahkeme, sorgusunu tamamladığı Sinem K.'nın, “Kasten adam öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme, savcının akıl sağlığı yönünden gözlem altına alınması yönündeki talebini ise ayrı bir kararla kabul etti.





"Psikiyatri bölümünde gözlem altına alınacak"



Şüphelinin ifadesi sırasında sıradışı hareketlerde bulunduğunu belirten mahkeme, “Şüpheli tarafından yazılan notlarda intihar etme eyleminin bulunduğu, ifadesi sırasında sıradışı hareketlerde bulunduğu, kafasında örümcek bulunduğu, sürekli ellerini açıp kapattığı, ağlama eyleminde olduğu, kafasını sabit bir noktaya yöneltip beklediği, şüphelinin Adli Tıp İstanbul Şube Müdürlüğü'nün yapılan muayenesi sonucunda düzenlenen raporda aktif evlenme döneminde psikoz tespit edildiği" gerekçesi ile akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için bir sağlık kuruluşunun psikiyatri bölümünde gözlem altına alınmasına karar verdi.

Çocuğuna düşkündü

Beki İkala Erikli’nin vurulmadan hemen önce saçını yapan kuaför çalışanı Bülent Civek şunları anlattı: “3 yıldır tanırım. Beki Hanım çok neşeli ve geldiği yere pozitif enerji veren bir kişiydi. Akşam ofisinde vereceği seminer öncesi gelip saçını yaptırırdı. Akşam geldiğinde Topağacı’ndaki evinden çıktığını yanımızdaki restoranda yemek yediğini söyledi. Sonra çocuğundan bahsetti. Çocuğuna düşkündü. Saçını yaptırdıktan sonra çıktı. Ofisinin bulunduğu çıkmaz sokağa girdi. Birkaç dakika sonra bir ses geldi. Anlamadık ne olduğunu. Sonra polis ve ambulans ekipleri geldi. Beki Hanımın ölüm haberini alınca çok şaşırdık. Ben saçlarını yaparken saldırgan kadın sokağın karşı kaldırımında beklemiş.”

Cenaze yarın Ulus'ta



Olay sonrası Erikli’nin Adli Tıp Kurumu’na götürülen cenazesi otopsi işlemlerinin ardından dün eşi Erdal Erikli ve yakınlarına teslim edildi. Yakınları tarafından teselli edilen ve ayakta durmakta güçlük çeken Erdal Erikli gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı. Erikli’nin kuzeni “Beki melek gibi bir insandı. Hâlâ inanamıyoruz. Tehdit alıp almadığını bilmiyoruz” dedi. Yakınları Erikli’nin cenazesinin yarın Ulus’taki Musevi Mezarlığı’nda defnedileceğini söyledi.