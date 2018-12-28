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Yaşam

Yazar Amos Oz hayatını kaybetti

İsrail'in yaşayan en ünlü yazarı Amos Klausner 79 yaşında hayatını kaybetti

28 Aralık 2018 21:21

İsrail’de barış yanlısı cephenin en önde gelen seslerinden biri olan ünlü yazar Amos Oz  79 yaşında hayatını kaybetti.

Ölüm haberini kızı Fania Oz-Salzberger, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.  Kızı, eserleri 20’den fazla dile çevrilen  Oz'un kanser yüzünden yaşamını yitirdiğini duyurdu.

​Oz, İsrail'in yaşayan en ünlü yazarı sayılıyordu.

İsrail-Filistin ihtilafı için iki devletli çözüm planının İsrail'deki ilk savunucularından olan Oz, İsrail'deki barış örgütü Peace Now'ın (Barış Şimdi) kurucularındandı.

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