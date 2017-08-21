Yazar Akhanlı'nın Türkiye'ye iade edilmemesi için imza kampanyası

Türkiye'nin talebi üzenine İspanya'da gözaltına alınan ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılan yazar Doğan Akhanlı'nın Türkiye’ye iade edilmemesi için imza kampanyası başlatıldı.

Margit Hähner ve Petra Reategui gibi yazarların da aralarında olduğu 53 bin kişi, change.org'da Doğan Akhanlı için imza kampanyası başlattı.