Merkel'den Akhanlı çıkışı: Türkiye Interpol'ü kullanamaz

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan yazar Doğan Akhanlı'nın İspanya'da Türkiye'nin talebi nedeniyle gözaltına alınması Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de sert tepkisine neden oldu.

Merkel, RTL televizyonunda Akhanlı'nın gözaltına alınması nedeniyle yaptığı açıklamada, Türkiye'yi uluslararası polis teşkilatı Interpol'ü kötüye kullanmakla suçladı.

Interpol'ün 'bu tür şeyler için' kullanılamayacağını söyleyen Merkel, Akhanlı'nın serbest bırakılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti. Merkel, konuyla ilgili olarak İspanyol hükümeti ile bağlantıya geçtiklerini de kaydetti.

Gabriel: Erdoğan'ı eleştirenler Avrupa'nın öbür ucunda tutuklanamaz

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de, "Akhanlı'nın serbest bırakılması nedeniyle memnuniyet duyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirenlerin Avrupa'nın öbür ucunda tutuklanmasının sağlanamayacağını" ifade etti.

Merkel'den Erdoğan'ın seçim çağrısına yanıt

Merkel, RTL'de katıldığı programda Türkiye kökenli Alman vatandaşlarına Erdoğan'ın Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller'e oy vermemesi çağrısında bulunması konusunda da açıklama yaptı.

Merkel, Erdoğan'ın sözlerinin yakışıksız olduğunu ifade ederek "tamamen imkansız" şeklinde nitelendirdi. Merkel, Türkiye kökenli Alman vatandaşlarına hitaben "Onları özgür bir ülkede oylarını kullanmaya davet ediyoruz. Bundan onur duyarız" diye konuştu.

Akhanlı'nın iade süreci

İspanya'nın tatil bölgesi Granada'da cumartesi günü gözaltına alınan yazar Doğan Akhanlı, adli kontrol şartı ile pazar günü serbest bırakılmıştı. Türkiye'nin talebi ile kırmızı bültenle aranan Akhanlı'nın Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceğini öncelikle İspanyol yargısının araştırması gerekiyor.

İspanyol yargısının Akhanlı'nın iadesinin mümkün olabileceği hükmüne varması durumunda da İspanyol hükümeti son sözü söyleyecek. Bu sürecin de haftalar alacağı tahmin ediliyor.