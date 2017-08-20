İspanya'da gözaltına alınan Doğan Akhanlı serbest bırakıldı

Türkiye'nin talebiyle İspanya'nın Granada kentinde dün gözaltına alınan Alman vatandaşı yazar ve insan hakları savunucusu Doğan Akhanlı'nın serbest bırakıldığı bildirildi.

Alman Der Spiegel gazetesine konuşan Akhanlı'nın avukatı İlyas Uyar, mahkemenin yazarı serbest bırakma kararı aldığını duyurdu.

Mahkeme, eğer Türkiye Akhanlı'nın ülkeye iadesini isterse, bu talebini meşru gerekçelerle sunmak için 40 günlük müddeti olduğuna dikkat çekti.

Bu süreçte Akhanlı hapse girmeyecek ancak İspanya'yı da terk edemeyecek. Yazarın haftada bir de Madrid polisine bilgi vermesi gerekecek.

Avukat Uyar, gözaltı kararıyla ilgili “(Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’ın gücünü ülkesinin sınırlarının da ötesine taşıma ve beğenmediği eleştirel seslerle dünya çapında mücadele etme çabasını gözler önüne seriyor” demişti.

1992’den beri Almanya’da yaşayan Akhanlı, 1989’da bir kişinin hayatını kaybettiği döviz bürosu soygununa katıldığı suçlamasıyla tutuklanmıştı. Akhanlı, 2011’de beraat etmiş ancak karar 2013’te Yargıtay’dan dönünce ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis’ talebiyle yeniden dava açılmıştı.

60 yaşındaki Akhanlı için Interpol de kırmızı bülten çıkarmıştı.