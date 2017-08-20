T24 LogoT24 Logo
Gündem

İspanya'da gözaltına alınan Doğan Akhanlı serbest bırakıldı

Türkiye'ye Akhanlı'nın iade talebini gerekçelendirmek için 40 gün süre tanındı

20 Ağustos 2017 17:06

Türkiye'nin talebiyle İspanya'nın Granada kentinde dün gözaltına alınan Alman vatandaşı yazar ve insan hakları savunucusu Doğan Akhanlı'nın serbest bırakıldığı bildirildi.

Alman Der Spiegel gazetesine konuşan Akhanlı'nın avukatı İlyas Uyar, mahkemenin yazarı serbest bırakma kararı aldığını duyurdu.

Mahkeme, eğer Türkiye Akhanlı'nın ülkeye iadesini isterse, bu talebini meşru gerekçelerle sunmak için 40 günlük müddeti olduğuna dikkat çekti.

Bu süreçte Akhanlı hapse girmeyecek ancak İspanya'yı da terk edemeyecek. Yazarın haftada bir de Madrid polisine bilgi vermesi gerekecek.

Avukat Uyar, gözaltı kararıyla ilgili “(Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’ın gücünü ülkesinin sınırlarının da ötesine taşıma ve beğenmediği eleştirel seslerle dünya çapında mücadele etme çabasını gözler önüne seriyor” demişti.

1992’den beri Almanya’da yaşayan Akhanlı, 1989’da bir kişinin hayatını kaybettiği döviz bürosu soygununa katıldığı suçlamasıyla tutuklanmıştı. Akhanlı, 2011’de beraat etmiş ancak karar 2013’te Yargıtay’dan dönünce ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis’ talebiyle yeniden dava açılmıştı.

60 yaşındaki Akhanlı için Interpol de kırmızı bülten çıkarmıştı.

ETİKETLER

Doğan AkhanlıİspanyaTürkiyetahliye

İlgili Haberler

Yazar Doğan Akhanlı İspanya'da gözaltına alındı

Akhanlı’nın avukatı Ilias Uyar, Akhanlı’nın bugün Madrid’e getirildiğini belirtti

Berlin, Akhanlı'nın Türkiye'ye iadesini engellemek istiyor

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir de AB'nin Türk polisi ile işbirliğini gözden geçirmesini talep etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24