Yaz sıcağında tüketilmemesi gereken içecekler sıralandı

Sputnik'in aktardığına göre en tehlikeli içecekler listesine çay, kahve, enerji ve diğer kafeinli içecekleri dahil eden Yelena Solomatina, bu içeceklerin hücreleri kuruttuğunu ve organizmanın önemli maddeleri, vitaminleri ve mineralleri kaybettiğini söyledi.

Uzman, “Eğer kahve içmeden yapamıyorsanız her fincanın ardından iki bardak su için” dedi.

"Bira onarılamaz zarar verebilir"

Limonata ve gazlı içeceklerin kan şekerini artırdığını, bunun da damar hastalıkları olan insanlarda bilinç kaybı da dahil olmak üzere istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini anlatan Solomatina, “Bira da yüksek glisemik indekse sahip içecek, üstelik alkol içeriyor. Böyle bir karışım yaz sıcaklığında organizmaya onarılamaz bir zarar verebilir” uyarısında bulundu.

Bu içeceklere alternatifin ayran, kefir, şekersiz kvas ve kombuça olduğunu kaydeden diyetisyen, “En iyi çözüm taze meyve ve sebze yemek ve temiz su içmek” diye ekledi.