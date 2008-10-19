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Yaşam

Yaz saati uygulaması sona eriyor

26 Ekim Pazar günü saat 04.00'de, saatler bir saat geri alınacak.

19 Ekim 2008 03:00

Yaz saati uygulamasına 30 Mart 2008 tarihinde geçilirken saatler 03.00'de bir saat ileri alınmıştı. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yapılan uygulamaya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı da 26 Mart 2008 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmış.
 
Edinilen bilgiye göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bakanlar Kuruluna sunmak üzere konuyla ilgili kararname teklifini hazırladı.

Buna göre yaz saati, bir başka deyişle 'ileri saat' uygulaması, 30 Mart Pazar günü saat 03.00'de saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlarken, Bakanlar Kurulu da onay verirse 26 Ekim Pazar günü saat 04.00'de saatlerin bir saat geri alınmasıyla sona erecek.

Yaz saati uygulaması başlangıç ve bitim tarihlerinde, Avrupa ülkeleriyle birlikte hareket ediliyor. Yaz saati uygulamasıyla, enerji tasarrufu, AB üyesi lkeler ile saat birlikteliği ve uyum sağlama yanında, akşam saatlerinde en yüksek değerine ulaşan enerji tüketim talebinin (puant gücünün) azaltılması amaçlanıyor.

Öte yandan, söz konusu uygulama ile her yıl "orta ölçekli" bir hidroelektrik santralin yıllık üretimi kadar tasarruf sağlanıyor. 

İleri saatin tüm yıla yayılması konusunda çalışılıyor 

Bu arada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, yaz saatinin tüm yıla yayılması konusunda yapılan kanun değişikliği çalışması bu yıl TBMM'den çıkarsa, ileri-geri saat uygulamasının, geçiş süreci olarak önümüzdeki yıl da devam edeceğini, 2010 yılından itibaren ise söz konusu uygulamanın kaldırılarak Türkiye'nin aynı saat diliminde kalacağını kaydetti.

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