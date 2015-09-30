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Yaşam

Yaz saati uygulaması ne zaman sona erecek?

Uygulamanın bitişi, 1 Kasım seçimleri nedeniyle ertelendi

30 Eylül 2015 01:36

1 Kasım Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle yaz saati uygulamasının sona ereceği tarih, 25 Ekim'den 8 Kasım'a ertelendi.

Yaz Saati uygulamasının sona erdirilmesinin ertelenmesine yönelik düzenleme, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun'un imzasıyla Başbakanlığa gönderildi. Bakanlar Kurulu tarafından da onaylanan erteleme kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Bakanlar Kurulu kararıyla yaz saati uygulaması kapsamında gün ışığından daha fazla yararlanmak ve elektrik tasarrufu için saatler 29 Mart'ta 03.00'ten itibaren 1 saat ileri alınmıştı. Bu karara göre, 25 Ekim'de yaz saati uygulamasının sona ermesi ve saatlerin 04.00'ten itibaren 1 saat geri alınması gerekiyordu.

Yapılan yeni düzenleme doğrultusunda, bu yıl yaz saati uygulaması 1 Kasım'da yapılacak genel seçimler nedeniyle 8 Kasım'da sona erecek ve saatler 04.00'ten 03.00'e alınacak.

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