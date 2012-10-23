Yaz saati uygulaması bitiyor

Yaz saati uygulaması bu hafta sonu sona erecek. 28 Ekim Pazar günü (Cumartesi gününü, Pazar gününe bağlayan gece) saat 04.00'te saatler 1 saat geri alınacak.

Yaz saati uygulamasına 25 Mart 2012 tarihinde saatler 03.00'te bir saat ileri alınarak başlanmıştı. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yapılan uygulamaya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı da 13 Mart 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Buna göre yaz saati, bir başka deyişle ''ileri saat'' uygulaması, 25 Mart Pazar günü saat 03.00'te saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlarken, 28 Ekim Pazar günü saat 04.00'te saatlerin 1 saat geri alınmasıyla sona erecek.