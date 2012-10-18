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İstanbul'da mesai saatleri değişti

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100. maddesi gereğince mesai saatleri değiştirildi

18 Ekim 2012 15:39

İstanbul'da devlet memurları için mesai saatleri 30 Ekim'den itibaren saat 08.00-12.00 ile 12.30-16.30 olarak uygulanacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu'nun 13.03.2012 tarih ve 2012/2878 sayılı kararı gereğince; gün ışığından yararlanarak enerji tüketiminin azaltılması yanı sıra sabah-akşam saatlerindeki trafik yoğunluğu da dikkate alınmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100. maddesi gereğince mesai saatleri değiştirildi.

Buna göre, mesai saatleri 30 Ekim'den itibaren saat 08.00-12.00 ile 12.30-16.30 olarak uygulanacak.

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